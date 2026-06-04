 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NEURONES : Descriptif du programme de rachat d'actions
information fournie par Boursorama CP 04/06/2026 à 17:40

L’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2026 a renouvelé l’autorisation consentie au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, de procéder à l’achat des propres actions de la société.

Etabli en application de l’article 241-2 et suivants du Règlement général de l’AMF, le présent descriptif précise les modalités et les objectifs du programme de rachat par NEURONES (ci-après la « Société ») de ses propres actions dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée Générale du 4 juin 2026.

1. Répartition par objectif des titres de capital détenus

Au 31 mai 2026, la Société détenait 467 692 de ses propres actions, représentant environ 1,9 % du capital composé de 24 328 716 actions :
- 5 690 actions sont inscrites au bilan du contrat de liquidité conclu avec le CIC le 1er août 2019 ;
- 462 002 actions sont détenues en vue de leur annulation ultérieure.

L’autorisation de rachat d’actions a été renouvelée par l’Assemblée Générale de ce jour.

2. Descriptif du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale
- Autorisation du programme : dix-huitième résolution de l’Assemblée Générale du 4 juin 2026,
- Titres concernés : actions ordinaires Neurones (code ISIN : FR0004050250),

(...)

Dividendes

Valeurs associées

NEURONES
39,0000 EUR Euronext Paris +2,23%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 244,29 +1,15%
ABIVAX
83,95 +17,82%
Pétrole Brent
95,21 -2,24%
SOITEC
156,5 -5,55%
HAFFNER ENERGY
0,245 -11,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank