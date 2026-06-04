NEURONES : Descriptif du programme de rachat d'actions

L’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2026 a renouvelé l’autorisation consentie au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, de procéder à l’achat des propres actions de la société.



Etabli en application de l’article 241-2 et suivants du Règlement général de l’AMF, le présent descriptif précise les modalités et les objectifs du programme de rachat par NEURONES (ci-après la « Société ») de ses propres actions dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée Générale du 4 juin 2026.



1. Répartition par objectif des titres de capital détenus



Au 31 mai 2026, la Société détenait 467 692 de ses propres actions, représentant environ 1,9 % du capital composé de 24 328 716 actions :

- 5 690 actions sont inscrites au bilan du contrat de liquidité conclu avec le CIC le 1er août 2019 ;

- 462 002 actions sont détenues en vue de leur annulation ultérieure.



L’autorisation de rachat d’actions a été renouvelée par l’Assemblée Générale de ce jour.



2. Descriptif du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale

- Autorisation du programme : dix-huitième résolution de l’Assemblée Générale du 4 juin 2026,

- Titres concernés : actions ordinaires Neurones (code ISIN : FR0004050250),



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