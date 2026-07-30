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Neuberger lance un fonds UCITS dédié aux actions japonaises
information fournie par AOF 30/07/2026 à 12:15
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(Zonebourse.com) - Neuberger lance le Neuberger Japan Equity Fund, un fonds UCITS dédié aux actions japonaises, géré par l'équipe basée à Tokyo de Keita Kubota, en charge de cette stratégie depuis janvier 2021.

Le fonds investit dans un portefeuille concentré de 35 à 65 sociétés japonaises de toutes capitalisations, sélectionnées selon une approche de gestion active "bottom-up" fondée sur l'analyse fondamentale.

La sélection des titres repose sur un modèle propriétaire articulé autour de quatre critères : les fondamentaux financiers, la valorisation, les critères de durabilité et le potentiel d'engagement actionnarial. L'objectif est d'identifier des entreprises dont la valorisation ne reflète pas pleinement la qualité de leurs fondamentaux et de leur management.

L'univers d'investissement couvre l'ensemble des sociétés cotées au Japon, avec une liste de 80 à 120 valeurs réévaluée chaque trimestre.

Selon Neuberger, de nombreuses entreprises japonaises restent décotées par rapport à leurs homologues internationales malgré leur exposition à des mégatendances mondiales. Le gestionnaire estime que les réformes en matière de gouvernance, de gestion des bilans et de communication financière, ainsi que l'évolution de l'économie japonaise, devraient progressivement réduire cette décote.

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