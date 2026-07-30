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ChatGPT et Roblox pourraient entrer dans le champ d'application de la DSA, selon un porte-parole de la Commission européenne
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tant ChatGPT que Roblox pourraient potentiellement être inclus par la Commission européenne dans la liste des très grandes plateformes en ligne ou des moteurs de recherche, telle que définie par la loi sur les services numériques (DSA), a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission.

Étant donné que ChatGPT et Roblox ont tous deux annoncé un nombre d’utilisateurs supérieur au seuil fixé par la DSA, une telle désignation est "tout à fait possible" et pourrait "intervenir tôt ou tard", a-t-il ajouté.

Les plateformes en ligne et les moteurs de recherche figurant sur les listes de la DSA doivent se conformer à une série de règles et d’obligations.

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