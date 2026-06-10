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Neuberger Berman : "La zone euro est aujourd'hui moins dépendante du pétrole du Moyen-Orient"
information fournie par AOF 10/06/2026 à 15:46

(Zonebourse.com) - La BCE devrait conserver une approche prudente dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le ralentissement de l'économie européenne, estime Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment Grade Europe chez Neuberger Berman.

Selon lui, le principal risque lié au conflit iranien réside davantage dans son impact sur la croissance que dans une résurgence durable de l'inflation. Si la hausse des prix de l'énergie, essentiellement concentrée sur le pétrole, pèse sur le moral des ménages et des entreprises, elle reste sans commune mesure avec le choc énergétique de 2022. La zone euro est aujourd'hui moins dépendante du pétrole du Moyen-Orient, ne fait face ni à une pénurie de gaz ni à des perturbations majeures des chaînes d'approvisionnement.

Dans ce contexte, Neuberger Berman estime que la BCE continuera d'adopter une politique monétaire guidée par les données économiques. La société de gestion ne voit pas de risque majeur de retour à une spirale inflationniste comparable à celle observée après la pandémie et anticipe un taux d'inflation global inférieur à 4% dans la zone euro.

Patrick Barbe souligne par ailleurs que la faiblesse persistante de l'activité économique pourrait conduire la BCE à assouplir sa politique monétaire au second semestre, notamment si les tensions sur les marchés de l'énergie s'atténuent. Le gestionnaire anticipe ainsi des taux directeurs autour de 2,25% à la fin de 2026.

Sur les marchés obligataires, Neuberger Berman reste constructif sur les emprunts d'État de la zone euro. Le groupe juge notamment attractifs les rendements actuels des Bunds allemands à cinq et dix ans, estimant que le ralentissement économique pourrait favoriser une détente progressive des taux à moyen terme.

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