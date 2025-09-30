 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 857,98
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NetMedia Group : retour à la rentabilité au premier semestre
information fournie par AOF 30/09/2025 à 09:54

(AOF) - NetMedia Group, spécialiste de la communication, du marketing et des médias BtoB, a fait part de ses résultats semestriels d'où ressort une perte nette de 71000 euros, contre une perte de 86000 euros un an plus tôt à la même période. Le groupe enregistre une amélioration de sa rentabilité avec un Ebitda de 21000 euros au 30 juin 2025, contre une perte opérationnelle de 3000 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 8,38 millions d'euros comparé à 9,64 millions d'euros.

"NetMedia Group aborde la seconde partie de l'exercice avec confiance. L'entreprise poursuit ses efforts de structuration tout en opérant dès le second semestre 2025, comme prévu dans son plan d'action stratégique, une phase de développement et de repositionnement de l'entreprise autour de l'IA", précise la direction dans un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MAKHEIA GROUP
0,000 EUR LSE Intl 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank