NetMedia Group : retour à la rentabilité au premier semestre

(AOF) - NetMedia Group, spécialiste de la communication, du marketing et des médias BtoB, a fait part de ses résultats semestriels d'où ressort une perte nette de 71000 euros, contre une perte de 86000 euros un an plus tôt à la même période. Le groupe enregistre une amélioration de sa rentabilité avec un Ebitda de 21000 euros au 30 juin 2025, contre une perte opérationnelle de 3000 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 8,38 millions d'euros comparé à 9,64 millions d'euros.

"NetMedia Group aborde la seconde partie de l'exercice avec confiance. L'entreprise poursuit ses efforts de structuration tout en opérant dès le second semestre 2025, comme prévu dans son plan d'action stratégique, une phase de développement et de repositionnement de l'entreprise autour de l'IA", précise la direction dans un communiqué.

