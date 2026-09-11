NetMedia Group renforce son leadership sur le GEO B2B - La forte traction commerciale de ses solutions confirme le GEO comme nouveau relais de croissance

NetMedia Group (ALNMG), premier groupe de performance business dédié au B2B, annonce un excellent premier bilan sur l’accueil et les performances de son offre de visibilité au sein des IA génératives après la signature d’une vingtaine de contrats.





Positionné sur le GEO (Generative Engine Optimization) depuis 2025, NetMedia Group renforce son avance sur ce marché stratégique. Avec un écosystème propriétaire combinant diagnostic, production, diffusion et mesure de la performance dans les IA génératives, le Groupe entend s’imposer comme l’acteur de référence du GEO B2B.







NetMedia Group a structuré dès 2025 un pôle IA & GEO autour de deux solutions propriétaires complémentaires et de la puissance éditoriale de ses médias B2B.







- L’Indice Big Considération IA™, développé par l’agence conseil Big Youth (...)





- Mentioned quant à elle mesure le share of voice des marques et de leurs offres dans les principaux moteurs génératifs (...)







Le Groupe dispose ainsi d’un écosystème de plus de 3 000 contenus conçus pour favoriser l’émergence de ses clients B2B dans les environnements conversationnels, associé à des médias propriétaires bénéficiant d’une forte autorité éditoriale.







DES RÉSULTATS RAPIDEMENT MESURABLES POUR LES ANNONCEURS (...)





LE GEO, NOUVEAU RELAIS DE CROISSANCE CONFIRMÉ POUR NETMEDIA GROUP (...)







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