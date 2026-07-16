NetMedia Group annonce le gain de trois nouveaux contrats par son agence Big Youth

NetMedia Group (ALNMG), premier groupe de performance business dédié au B2B, annonce le gain de trois nouveaux budgets par son agence digitale Big Youth, dans les secteurs de l’assurance et du juridique.



De nouvelles collaborations auprès d’acteurs référents



Big Youth, l’agence digitale de NetMedia Group, a remporté trois nouveaux budgets à l’issue de consultations.

L’agence accompagnera Lamy Liaisons à l’occasion du lancement de sa nouvelle offre d’IA juridique, Generali sur l’évolution de son écosystème digital de communication interne, ainsi que Kalixia sur ses enjeux de communication et de performance digitale.

Ces trois nouveaux contrats illustrent la capacité du Groupe à concevoir des dispositifs qui articulent stratégie, création, expérience digitale, contenu et performance, au service de marques confrontées à des parcours de décision de plus en plus complexes.

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