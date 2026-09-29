Netlist demande l'interdiction d'importer aux États-Unis les puces Micron utilisées dans les systèmes de calcul IA de Google et de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse de Micron au point 3)

par Blake Brittain

La société spécialisée dans les mémoires informatiques Netlist NLST.PK a déclaré mardi avoir déposé une nouvelle plainte auprès d’un tribunal commercial américain afin de bloquer les importations de puces mémoire Micron MU.O utilisées dans les produits Google

GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O destinés au calcul IA.

* Netlist a indiqué dans la plainte , initialement déposée sous scellés vendredi auprès de la Commission du commerce international des États-Unis, que les puces de Micron et les produits des géants de la technologie enfreignaient deux de ses brevets couvrant la technologie de « mémoire à haute bande passante »

* La société a demandé au tribunal d’interdire les importations de mémoires vives dynamiques (DRAM) de Micron, ainsi que des processeurs graphiques, serveurs et autres produits de Google, Nvidia et Broadcom intégrant la technologie contrefaisante de Micron

* Micron a refusé de commenter cette plainte

* Les porte-parole de Google, Nvidia et Broadcom n’ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires

* "Netlist a consacré des décennies au développement de technologies de mémoire de pointe désormais utilisées dans les infrastructures d’IA en pleine expansion", a déclaré C.K. Hong, directeur général de Netlist, dans un communiqué. "Cette action reflète notre engagement continu à protéger nos technologies fondamentales contre toute utilisation non autorisée."

* Netlist avait obtenu en 2024 un jugement de 445 millions de dollars pour contrefaçon de brevet à l’encontre de Micron devant le tribunal fédéral de Marshall, au Texas

* Netlist a déposé une autre plainte auprès de l'ITC contre Micron en août concernant des puces mémoire utilisées dans les produits de Super Micro Computer, Hewlett Packard Enterprise et Lenovo

* Netlist a réglé à l’amiable un autre litige portant sur un brevet de mémoire avec Samsung en août, après avoir obtenu 421 millions de dollars à l’issue de verdicts rendus pour contrefaçon de brevet contre le géant coréen de la technologie devant le même tribunal du Texas