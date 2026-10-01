Wall Street ouvre en hausse, portée par les logiciels

Un écran affiche des informations boursières après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse jeudi, portée par les perspectives d'Accenture, qui font grimper le secteur ​des logiciels et contribuent à reléguer au second plan les inquiétudes liées à la progression fulgurante des rendements obligataires.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 109,78 points, ​soit 0,22% à 51.015,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,28% à 7.672,86 points.

Le ​Nasdaq Composite prend 0,50% à 26.994,87 points.

Les ⁠perspectives d'Accenture constituent facteur très favorable pour la technologie ce jeudi, le géant ‌du conseil en gestion et des services technologiques grimpant de 20% après avoir anticipé une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux ​attentes du marché.

Cela entraîne ses ‌concurrents dans son sillage, Cognizant progressant de 11% et IBM ⁠de 5,6%.

Les prévisions de Micron Technology, supérieures aux estimations, contribuent pour leur part à renforcer la confiance dans le secteur de l'IA, et en particulier dans les fabricants ⁠de puces, même ‌si l'action du groupe américain ne grappille que 0,47% à l'ouverture, ce ⁠qui reflète les attentes croissantes des investisseurs vis-à-vis d'une entreprise dont la valeur ‌a plus que triplé depuis le début de l'année.

Les investisseurs se ⁠montrent toutefois prudents face à la récente flambée des rendements obligataires, ⁠et notamment celui du ‌titre du Trésor américain à 10 ans, qui a atteint plus tôt en séance ​son plus haut niveau depuis 2002.

L'inflation ‌PCE, l'indicateur privilégié par la Fed pour évaluer l'évolution des prix, s'est révélée inférieure aux prévisions et a ​tempéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, mais la possibilité d'un nouveau relèvement en décembre reste envisageable pour les opérateurs.

L'attention du marché se ⁠tournera bientôt vers la publication, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi, toujours très influent, même si une série de données récentes laisse entrevoir que l'économie américaine reste solide et que la banque centrale pourra se concentrer sur sa mission de maîtrise de l'inflation sans lui nuire.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)