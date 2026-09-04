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Netgem : Vodafone TV, un changement d'échelle pour Netgem
information fournie par EuroLand Corporate 04/09/2026 à 08:46
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Sélection de PLEIO par VodafoneThree


Netgem annonce la sélection de sa plateforme PLEIO par VodafoneThree pour opérer Vodafone TV, le nouveau service de télévision et de divertissement de l'opérateur au Royaume-Uni. L'accord est pluriannuel et porte sur la mise à disposition de la plateforme, commercialisée en marque blanche. Le service sera accessible aussi bien depuis les applications que depuis les décodeurs TV de l'opérateur, pour une commercialisation prévue en octobre.


Un exercice de bornage de l'impact potentiel


Selon nos propres estimations, et en retenant un taux d’attache de 5 % de la base mobile totale de 27,99 millions et 10 % de la base haut débit de 1,87 million le parc ressortirait autour de 1,4 million d'abonnés à maturité, après retraitement des foyers doublement clients.


Sur un prix public de 12 à 15 £ par mois (encore non communiqué), le service représenterait un chiffre d'affaires global de 200 à 250 M£ par an. Une part d’environ 10% reversée à Netgem (estimation Euroland) porterait la contribution récurrente du groupe à 20M£ annuels à maturité, hors revenus publicitaires sur les chaînes thématiques et commissions sur la VOD. Rapporté à un chiffre d'affaires groupe de 33,8 M€ attendu en 2026, cet ordre de grandeur illustre le potentiel de transformation du contrat autant qu'il appelle à la prudence sur le rythme de montée en charge.


Concernant la marge, le contrat ne comporte aucune livraison matérielle : la plateforme s'installe sur les applications et les décodeurs de Vodafone, sans box à financer ni à amortir. Le revenu est donc à taux de marge que nous estimons relutif et sans capex associé, à l'inverse des déploiements altnets qui avaient conduit à augmenter nos dotations 2026 de 1,4 à 2,4 M€. très peu de cost peut faire doubler la marge.


Nous conservons nos estimations en l'état dans l'attente de la grille tarifaire définitive de l’offre Vodafone et des premiers éléments de commercialisation. La contribution devrait devenir significative dès 2027, exercice sur lequel nous réviserons nos hypothèses une fois disponibles les premiers indicateurs de recrutement.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre OC de 1,5€ sur le titre.

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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2026 à 08:46:14.

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