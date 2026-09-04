L'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile ouvre une enquête sur près de 1 000 « Cybercabs » de Tesla

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L’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a déclaré avoir ouvert une enquête portant sur environ 1 000 véhicules Tesla TSLA.O Cybercab, afin d’examiner le processus et les données techniques sur lesquels le constructeur de véhicules électriques s’est appuyé pour affirmer la conformité de ses modèles aux normes fédérales de sécurité automobile.

Cette enquête fait suite au lancement, jeudi dernier, par Tesla, du déploiement commercial d'un petit nombre de Cybercab , des véhicules à deux places, à Austin, au Texas, ainsi qu'à l'annonce de son intention d'étendre progressivement ce service à d'autres véhicules et à d'autres localités.

La NHTSA a indiqué que le Cybercab ne disposait pas de commandes manuelles conventionnelles fixées de manière permanente, notamment d’un volant, d’une pédale de frein, d’une pédale d’accélérateur et de rétroviseurs.

L’agence a indiqué qu’elle examinerait les fondements de la certification de Tesla ainsi que les questions connexes, notamment dans quelle mesure l’entreprise a estimé que certaines normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur n’étaient pas applicables à ce véhicule.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon les registres de l’État, le constructeur de véhicules électriques comptait vendredi matin 420 véhicules autonomes immatriculés au Texas, dont 45 Cybercab.