 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile ouvre une enquête sur près de 1 000 « Cybercabs » de Tesla
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 11:46
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

L’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a déclaré avoir ouvert une enquête portant sur environ 1 000 véhicules Tesla TSLA.O Cybercab, afin d’examiner le processus et les données techniques sur lesquels le constructeur de véhicules électriques s’est appuyé pour affirmer la conformité de ses modèles aux normes fédérales de sécurité automobile.

Cette enquête fait suite au lancement, jeudi dernier, par Tesla, du déploiement commercial d'un petit nombre de Cybercab , des véhicules à deux places, à Austin, au Texas, ainsi qu'à l'annonce de son intention d'étendre progressivement ce service à d'autres véhicules et à d'autres localités.

La NHTSA a indiqué que le Cybercab ne disposait pas de commandes manuelles conventionnelles fixées de manière permanente, notamment d’un volant, d’une pédale de frein, d’une pédale d’accélérateur et de rétroviseurs.

L’agence a indiqué qu’elle examinerait les fondements de la certification de Tesla ainsi que les questions connexes, notamment dans quelle mesure l’entreprise a estimé que certaines normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur n’étaient pas applicables à ce véhicule.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon les registres de l’État, le constructeur de véhicules électriques comptait vendredi matin 420 véhicules autonomes immatriculés au Texas, dont 45 Cybercab.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
376,3650 USD NASDAQ +5,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0888 +15,78%
CAC 40
8 282,53 -0,05%
SOITEC
128,6 +4,13%
Pétrole Brent
95,51 -0,43%
HAFFNER ENERGY
0,554 +4,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank