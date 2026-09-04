Le cours de l'action Lululemon s'effondre, les difficultés de l'entreprise découragent les investisseurs...

Un magasin Lululemon. (Crédits: Adobe Stock)

L'action de Lululemon Athletica LULU.O chute d'environ 18% vendredi en pré-ouverture, après que le fabricant de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions annuelles pour la deuxième fois, soulignant ainsi la série de défis qui attendent la nouvelle directrice générale, Heidi O'Neill.

Réputée pour ses pantalons extensibles et ses hauts de sport haut de gamme, Lululemon peine à endiguer la baisse de ses marges, la détérioration de l'image de marque et la perte de parts de marché au profit de nouveaux concurrents. Mme O'Neill, qui prendra ses fonctions le 8 septembre, devra tracer la voie du redressement d'une entreprise mise à mal par des erreurs de merchandising, un recours excessif aux promotions et une concurrence de plus en plus intense.

L'action de la société s'échangeait à environ 99 dollars avant l'ouverture de la Bourse, et si les pertes se confirment, Lululemon perdrait plus de 2,5 milliards de dollars en capitalisation boursière, ce qui aggraverait la baisse enregistrée depuis le début de l'année à environ 41,5%.

"À notre avis, l'annonce trimestrielle résolument pessimiste d'hier soir est désormais susceptible de déstabiliser considérablement même les investisseurs orientés vers le long terme qui s'intéressent au titre", a déclaré Brian Nagel, analyste chez Oppenheimer Research, dans une note.

Les investisseurs devraient attendre que Mme O'Neill présente son plan d'action initial avant d'envisager une position plus constructive sur le titre, a-t-il ajouté.

Mme O'Neill, ancienne cadre chez Nike, aura pour missionde relancer la demande en Amérique du Nord, le plus grand marché de Lululemon, et de rétablir la croissance.

Le chiffre d'affaires dans lesAmériques a reculé de 8% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 1% l'année précédente, alors que l'entreprise peinait à relancer la demande dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation sous l'effet des pressions inflationnistes.

Les ventes pourraient encore se détériorer au second semestre, a déclaré Morgan Stanley, la visibilité sur le moment où la demande pourrait se redresser étant limitée, ce qui accroît le risque d'une pression continue sur les marges.

À la suite de ces résultats, au moins 12 sociétés de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours pour l'action, Piper Sandler fixant le plus bas objectif du marché à 80 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action Lululemon se négocie à environ 11,50 fois les bénéfices prévisionnels, contre 20,76 pour son concurrent Nike NKE.N et 13,41 pour Adidas ADSGn.DE .

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))