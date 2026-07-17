Netflix s'effondre alors que le ralentissement de sa croissance et la baisse des chiffres d'audience inquiètent les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécritures dans l'ensemble du texte)

L'action Netflix ( NFLX.O ) a chuté de plus de10 % vendredi avant l'ouverture de la Bourse, après que le géant du streaming a annoncé un nouveau trimestre de croissance ralentie de son chiffre d'affaires et revu à la baisseses données d'audience, alimentant ainsi les craintes que sa croissance, qui surpasse celle du secteur, ait atteint son apogée. Dans le cadre de sa dernière série de révisions à la baisse, la société a décidé de réduire la fréquence de publication de son rapport sur les heures de visionnage à une fois par an au lieu de deux à partir de 2027, après avoir supprimé l’année dernière la publication du nombre d’abonnés, laissant ainsi les investisseurs dans l’ignorance alors que l’entreprise fait face à une concurrence accrue de la part des médias traditionnels ainsi que de YouTube.

« Chaque fois que l’on prive les investisseurs d’un indicateur alors que les résultats ne sont pas aussi bons qu’auparavant, on est sanctionné par le marché », a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

La chute de vendredi pourrait faire perdre plus de 35 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise, qui s’élève à environ 313 milliards de dollars, si les pertes enregistrées avant l’ouverture se confirment. Le titre a perdu 44 % depuis son plus haut historique atteint en juin 2025, dont une baisse de plus de 20 % rien que cette année.

L’échec de la tentative de rachat de Warner Bros par Netflix en début d’année a également semé le doute quant à sa prochaine phase de croissance, dans un contexte d’ adoption lente d’une offre de streaming financée par la publicité que l’entreprise présente depuis longtemps comme un moteur de croissance majeur .

Après une programmation solide en 2025, qui comprenait notamment la dernière saison de sa série de science-fiction à succès « Stranger Things » et la série sud-coréenne « Squid Games », les analystes ont indiqué que la société disposait cette année d’une programmation moins riche, ce qui pourrait peser sur sa croissance.

Il est crucial pour Netflix de fidéliser ses abonnés , car l’entreprise se négocie depuis longtemps avec une prime par rapport aux autres sociétés de médias, qui disposent d’une base d’abonnés en streaming plus restreinte et sont confrontées au déclin continu de la télévision par câble.

Netflix se négocie à près de 20 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 13,5 fois pour Walt Disney et 6,6 fois pour Comcast, ce qui souligne la prime accordée par les investisseurs au géant du streaming.

Pourtant, au moins 18 analystes ont revu à la baisse leurs objectifs de cours après que Netflix a publié des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices trimestriels inférieures aux attentes de Wall Street. L’objectif médian reste toutefois supérieur d’environ 40 % au cours de clôture de jeudi.

« L’histoire manque de dynamisme », a déclaré Jeffrey Wlodarczak, analyste chez Pivotal Research Group.