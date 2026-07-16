Netflix prévoit un T3 inférieur aux attentes, va restreindre les données communiquées

par Lisa Richwine

Netflix NFLX.O a publié jeudi des prévisions pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street et exprimé son intention de réduire les informations qu'il partage à propos des heures de visionnage sur la plateforme, en marge d'efforts pour développer de nouveaux vecteurs de croissance.

Le titre du géant du 'streaming' reculait d'environ 4% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Netflix dit s'attendre à un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars sur la période juillet-septembre et d'un bénéfice ajusté de 82 cents par action.

D'après des données LSEG, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 13 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 84 cents par action.

Le groupe a fait savoir qu'il publierait une fois par an seulement, contre deux fois actuellement, un rapport sur les données de visionnage sur la plateforme. Cette mesure, a-t-il dit, entrera en vigueur en janvier 2027 et est destinée à focaliser "l'attention sur nos principaux indicateurs financiers: chiffre d'affaires et marge d'exploitation".

Netflix avait déjà cessé l'an dernier de communiqué son nombre trimestriel d'abonnés.

Sur la période avril-juin, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 12,56 milliards de dollars, avec un bénéfice par action de 80 cents, des montants relativement conformes au consensus.

"Nos performances financières demeurent solides et nous sommes en voie d'atteindre nos objectifs pour l'année", a-t-il dit dans la lettre trimestrielle envoyée à ses actionnaires.

Netflix s'affaire pour développer des activités publicitaires et proposer des jeux vidéos - des initiatives qui se trouvent pour l'heure à leurs premiers stades. Il a répété jeudi que ses recettes publicitaires s'élèveraient à 3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, grâce notamment au nombre croissant d'événements diffusés en direct.

(Lisa Richwine, avec Ed Lee à New York; version française Jean Terzian)