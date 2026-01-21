Netflix perd du terrain, les inquiétudes liées à l'accord avec Warner l'emportant sur les résultats du quatrième trimestre

(Mises à jour avec GFX)

21 janvier - ** Les actions de Netflix chutent de 7 % avant le marché, bien que la société de diffusion en continu ait dépassé les estimations de Wall Street en termes de revenus et de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année

** Les actions sont sous pression alors que les investisseurs se concentrent sur l'offre modifiée en espèces de Co pour Warner Bros Discovery WBD.O .

** L'offre modifiée intervient alors que Netflix cherche à repousser une offre rivale de Paramount Skydance PSKY.O

** Les analystes de TD Cowen ont qualifié l'acquisition de WBD d'"accélérateur stratégique", mais ont déclaré que les prévisions de marge d'exploitation de Netflix pour 2026 étaient inférieures aux attentes, reflétant l'amortissement plus élevé du contenu et les coûts liés à l'accord

** La société a déclaré des revenus de 12,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieurs aux estimations des analystes de 11,97 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté de 56 cents a également dépassé les prévisions, selon LSEG

** NFLX a déclaré qu'elle suspendrait les rachats d'actions et a obtenu plus de 67 milliards de dollars de financement provisoire pour soutenir son offre de 27,75 dollars par action en espèces pour WBD

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars, le chiffre le plus bas étant inférieur aux attentes du consensus, qui était d'environ 51 milliards de dollars

** L'action Netflix a chuté de 20 % depuis l'offre d'achat de WBD au début du mois de décembre