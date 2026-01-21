 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix perd du terrain, les inquiétudes liées à l'accord avec Warner l'emportant sur les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec GFX)

21 janvier - ** Les actions de Netflix chutent de 7 % avant le marché, bien que la société de diffusion en continu ait dépassé les estimations de Wall Street en termes de revenus et de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année

** Les actions sont sous pression alors que les investisseurs se concentrent sur l'offre modifiée en espèces de Co pour Warner Bros Discovery WBD.O .

** L'offre modifiée intervient alors que Netflix cherche à repousser une offre rivale de Paramount Skydance PSKY.O

** Les analystes de TD Cowen ont qualifié l'acquisition de WBD d'"accélérateur stratégique", mais ont déclaré que les prévisions de marge d'exploitation de Netflix pour 2026 étaient inférieures aux attentes, reflétant l'amortissement plus élevé du contenu et les coûts liés à l'accord

** La société a déclaré des revenus de 12,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieurs aux estimations des analystes de 11,97 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté de 56 cents a également dépassé les prévisions, selon LSEG

** NFLX a déclaré qu'elle suspendrait les rachats d'actions et a obtenu plus de 67 milliards de dollars de financement provisoire pour soutenir son offre de 27,75 dollars par action en espèces pour WBD

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars, le chiffre le plus bas étant inférieur aux attentes du consensus, qui était d'environ 51 milliards de dollars

** L'action Netflix a chuté de 20 % depuis l'offre d'achat de WBD au début du mois de décembre

Valeurs associées

NETFLIX
87,1850 USD NASDAQ -0,93%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,5500 USD NASDAQ -2,12%
WARNER BROS RG-A
28,2250 USD NASDAQ -1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/01/2026 à 10:26:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank