Netflix envisage de modifier son offre pour Warner Bros afin de la rendre entièrement en espèces, selon Bloomberg News

(Ajout d'un contexte tout au long de l'article)

Netflix NFLX.O travaille sur des conditions révisées pour Warner Bros Discovery WBD.O et a envisagé de faire une offre entièrement en espèces pour les studios et les activités de streaming de la société, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec les discussions.

Les changements sont destinés à accélérer la vente, qui prendra des mois avant d'être conclue et qui s'est heurtée à l'opposition à la fois des politiciens et du soumissionnaire rival Paramount Skydance PSKY.O , selon le rapport.

Netflix a refusé de commenter, tandis que Warner Bros n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'offre de Netflix, d'un montant de 82,7 milliards de dollars, se composait initialement de liquidités et d'actions pour les actifs de Warner Bros dans le domaine du cinéma et du streaming, tandis que Paramount proposait 108,4 milliards de dollars en liquidités pour l'ensemble de la société, y compris ses activités de télévision par câble.

Warner Bros a néanmoins privilégié l'accord avec Netflix, malgré les modifications apportées à l'offre de Paramount ( ), notamment le soutien financier de 40 milliards de dollars du cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, père du directeur général de Paramount, David Ellison.

Le conseil d'administration de Warner Bros a fait valoir que l'offre de Paramount dépendait d'un important financement par emprunt , ce qui augmentait le risque de clôture, et que l'offre "restait inadéquate"

Paramount et Netflix se sont livrés une bataille acharnée pour s'approprier Warner Bros, ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que sa vaste bibliothèque de contenus.

Ses lucratives franchises de divertissement comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des films classiques convoités tels que "Casablanca" et "Citizen Kane".

La guerre des enchères est devenue la bataille de rachat la plus surveillée d'Hollywood, car les studios sont confrontés à un paysage de plus en plus dominé par les plateformes de diffusion en continu et les recettes des salles de cinéma restent volatiles.

Les législateurs des deux côtés de l'allée politique ont exprimé leurs inquiétudes quant à la poursuite de la consolidation dans l'industrie des médias, qui pourrait potentiellement conduire à des prix plus élevés et à un choix plus restreint pour les consommateurs.

Lundi, Paramount a intenté un procès à Warner Bros pour obtenir plus d'informations sur son accord avec Netflix et a déclaré qu'elle prévoyait de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros.