Netflix en hausse ; la Deutsche Bank adopte une position optimiste quant à sa valorisation

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29 septembre - ** L'action NFLX.O de Netflix a progressé de 2,1 % mardi, à 70,70 dollars, après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation de « conserver » à « acheter », estimant que sa valorisation actuelle sous-évalue ses perspectives de croissance

** Le courtier abaisse son objectif de cours de 5 dollars à 95 dollars; cela laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse d’environ 37 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Bryan Kraft, analyste chez Deutsche Bank, a déclaré que le titre se négociait à 18 fois son estimation du BPA pour 2027, contre environ 40 fois le BPA prévisionnel lors de son pic atteint en juin 2025

** « Nous n’avons jamais considéré un multiple d’environ 40 comme raisonnable pour Netflix, compte tenu du ralentissement des perspectives de croissance de la société. Cependant, à 18 fois, nous estimons que l'actuelle perspective de croissance (toujours très solide) est sous-évaluée, ce qui laisse une marge pour une expansion du multiple vers une fourchette comprise entre le bas et le milieu des 20, en plus d’une croissance du BPA de 23 % en 2027 », a écrit M. Kraft dans une note

** M. Kraft a déclaré que « l’obsession » du marché concernant le temps passé aux États-Unis sur Netflix négligeait le marché potentiel total plus vaste de la société et les tendances « plus saines » en matière d’engagement international, ajoutant que le temps passé à l’international avait augmenté d’une année sur l’autre au cours de chacun des quatre derniers semestres

** Il a également évoqué l’avantage concurrentiel de NFLX en matière de production internationale, précisant que plus de 60 % de son contenu est désormais produit hors des États-Unis, ce qui, selon lui, aidera NFLX à conserver sa position de leader mondial

** De plus, M. Kraft considère l’intelligence artificielle comme « davantage une alliée qu’une adversaire » pour Netflix. En tant qu’entreprise axée sur la technologie depuis sa création, elle peut tirer parti de l’IA de multiples façons et plus efficacement que ses concurrents dans le domaine du streaming de divertissement, notamment en appliquant l’IA à la production de contenu, à la personnalisation et à la publicité, a-t-il déclaré

** Suite à l’évolution de la séance, l’action affiche une baisse d’environ 25 % depuis le début de l’année, dont une chute d’environ 13 % ce mois-ci

** La recommandation moyenne de 51 analystes est « acheter »; le cours-cible médian de 94,50 dollars est en baisse par rapport aux 115 dollars enregistrés il y a trois mois, selon les données de LSEG