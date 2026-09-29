 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix en hausse ; la Deutsche Bank adopte une position optimiste quant à sa valorisation
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 18:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action NFLX.O de Netflix a progressé de 2,1 % mardi, à 70,70 dollars, après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation de « conserver » à « acheter », estimant que sa valorisation actuelle sous-évalue ses perspectives de croissance

** Le courtier abaisse son objectif de cours de 5 dollars à 95 dollars; cela laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse d’environ 37 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Bryan Kraft, analyste chez Deutsche Bank, a déclaré que le titre se négociait à 18 fois son estimation du BPA pour 2027, contre environ 40 fois le BPA prévisionnel lors de son pic atteint en juin 2025

** « Nous n’avons jamais considéré un multiple d’environ 40 comme raisonnable pour Netflix, compte tenu du ralentissement des perspectives de croissance de la société. Cependant, à 18 fois, nous estimons que l'actuelle perspective de croissance (toujours très solide) est sous-évaluée, ce qui laisse une marge pour une expansion du multiple vers une fourchette comprise entre le bas et le milieu des 20, en plus d’une croissance du BPA de 23 % en 2027 », a écrit M. Kraft dans une note

** M. Kraft a déclaré que « l’obsession » du marché concernant le temps passé aux États-Unis sur Netflix négligeait le marché potentiel total plus vaste de la société et les tendances « plus saines » en matière d’engagement international, ajoutant que le temps passé à l’international avait augmenté d’une année sur l’autre au cours de chacun des quatre derniers semestres

** Il a également évoqué l’avantage concurrentiel de NFLX en matière de production internationale, précisant que plus de 60 % de son contenu est désormais produit hors des États-Unis, ce qui, selon lui, aidera NFLX à conserver sa position de leader mondial

** De plus, M. Kraft considère l’intelligence artificielle comme « davantage une alliée qu’une adversaire » pour Netflix. En tant qu’entreprise axée sur la technologie depuis sa création, elle peut tirer parti de l’IA de multiples façons et plus efficacement que ses concurrents dans le domaine du streaming de divertissement, notamment en appliquant l’IA à la production de contenu, à la personnalisation et à la publicité, a-t-il déclaré

** Suite à l’évolution de la séance, l’action affiche une baisse d’environ 25 % depuis le début de l’année, dont une chute d’environ 13 % ce mois-ci

** La recommandation moyenne de 51 analystes est « acheter »; le cours-cible médian de 94,50 dollars est en baisse par rapport aux 115 dollars enregistrés il y a trois mois, selon les données de LSEG

Valeurs associées

NETFLIX
70,7500 USD NASDAQ +2,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 18:14:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,821 -4,98%
CAC 40
8 035,87 -0,53%
Pétrole Brent
103,82 -2,12%
SOITEC
155,5 +9,08%
TOTALENERGIES
78,1 -2,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank