L'Europe finit dans le désordre une séance volatile

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

La plupart des Bourses européennes ont terminé en baisse mardi et Wall Street était également dans le rouge à la mi-séance dans ‌une session indécise alors que les rendements obligataires américains se sont retournés à la hausse en fin de matinée à New York.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,53% à 8.035,87 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,45% et le Dax allemand a terminé pratiquement ​stable.

L'indice EuroStoxx 50 a grappillé 0,30%, tandis que le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,13% et le Stoxx 600 reculé de 0,09%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones fléchit de 0,67%, le Standard & Poor's 500 de 0,33% et le Nasdaq de 0,10% après avoir ouvert en hausse pour ces deux derniers indices.

La tendance positive sur les marchés actions, durant une grande partie de la séance, a été soutenue principalement par le compartiment des nouvelles technologies à la faveur d'un élan d'optimisme autour d'Anthropic.

Le prospectus d'introduction en Bourse (IPO) du groupe, consulté par Reuters, montre que le spécialiste ​de l'intelligence artificielle (IA) pourrait être valorisé à plus de 2.000 milliards de dollars. Anthropic prévoit en outre de consacrer 518 milliards de dollars d'investissements sur le cloud, l'informatique et les infrastructures, ce qui pourrait stimuler l'activité des entreprises tournées vers l'IA, comme les fabricants de semi-conducteurs.

"Anthropic a véritablement dépassé OpenAI et est désormais considéré comme le leader du marché; la perspective de participer à son ​introduction en Bourse suscite beaucoup d'enthousiasme", a expliqué David Morrison, analyste marchés chez Trade Nation.

"C'est la vision et les projections selon lesquelles Anthropic ⁠croit que l'IA va bouleverser les économies du monde entier qui semblent avoir stimulé la demande pour les actions technologiques européennes", a relevé pour sa part Susannah Streeter, cheffe stratège en investissements chez Wealth Club.

Le compartiment technologique sur le Stoxx 600 (+2,49%) a touché ainsi ‌touché en séance un plus d'un mois, tandis qu'à Wall Street, son équivalent était également dans le vert (+0,05%), en particulier avec la bonne performance du secteur des puces (+1,71%).

Mais le niveau élevé des rendements obligataires, dans un contexte marqué par une guerre au Moyen-Orient qui dure depuis sept mois et par une explosion des émissions de dette tant de la part des Etats que des entreprises spécialisées dans l'IA, a atténué au fil de la séance le potentiel ​des gains sur les marchés actions et précipité les indices dans le rouge à la clôture en Europe.

Le mois ‌de septembre devrait être marqué par l'une des plus fortes vagues de ventes d'obligations de ces dernières années dans les économies européennes fortement endettées et aux Etats-Unis.

VALEURS EN EUROPE

La plupart des valeurs du ⁠secteur des semi-conducteurs en Europe ont fini dans le vert, avec notamment un bond de près de 9% pour AT&S Austria Technologie & Systemtechnik, Soitec et Osram dans le sillage de l'optimisme autour des projets d'Anthropic.

Vinci, ADP et Eiffage ont abandonné de 0,74% à 3,06% alors que le gouvernement français va proposer d'alourdir la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) dans le cadre du budget 2027, dont le projet sera présenté ce jeudi.

Legrand s'est envolé de 6,08%, le groupe français d'infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment ayant relevé ses objectifs à moyen terme.

Le chocolatier ⁠suisse Lindt&Spruengli a chuté de 8,40% après avoir abaissé sa ‌prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé en août, à 7,079 millions en août, contre 7,335 millions en juillet, montre le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) ⁠du département du Travail.

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée plus que prévu en septembre, à 81,9 contre 88,6 en août, montre l'enquête mensuelle du Conference Board.

Le sentiment économique en zone euro a reculé de façon inattendue en septembre, à 97,9 après 98,4 en août, montrent les données ‌publiées par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 97,9 ce mois-ci, contre 98,4 en août (non révisé), alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 99,0.

La dette publique française s'établit à 119,0% ⁠du produit intérieur brut (PIB) à la fin du deuxième trimestre, un chiffre qui dépasse les niveaux observés pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, montrent les données publiées par l'Insee.

CHANGES

Le dollar poursuit ⁠mardi son ascension face à un panier de devises de référence, testant ‌des sommets de plusieurs mois, soutenu par la volatilité des cours du pétrole et la récente hausse des rendements obligataires.

Dans une note, James Lord, responsable changes chez Morgan Stanley, indique que la banque d'investissement américaine "prévoit désormais une vigueur du dollar américain jusqu'à la fin de l'année et en ​2027", alors qu'elle anticipait auparavant une poursuite de sa baisse au cours du second semestre.

Le billet vert est en passe de réaliser une progression de 1,8% ce ‌mois-ci, sa meilleure performance depuis juin.

L'euro recule de 0,33%, à 1,1332 dollar, à un plus bas de trois mois, la monnaie unique européenne étant particulièrement exposée à un choc énergétique mondial et à un risque politique croissant en Europe.

La livre sterling s'échange à 1,3207 dollar (-0,35%), se rapprochant à nouveau d'un creux de trois mois atteint la ​semaine dernière.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 3,4 points de base, à 5,2784%, proche d'un sommet depuis 2007. La tension dans l'obligataire américain est liée au renchérissement des prix du pétrole et aux données montrant une forte croissance économique, ce qui incite les marchés à anticiper des hausses de taux significatives de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les rendements souverains en zone euro ont marqué une pause mardi mais restent à des niveaux élevés. Le rendement du Bund allemand à dix ans a cédé environ trois points de base, à 3,6143%, ⁠après avoir grimpé lundi à un pic de 17 ans, tandis que celui de l'OAT française de même échéance a fini à 4,8141%, contre une ouverture à 4,7583%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans a grimpé à 119,59 points de base, alors que les dernières enquêtes d'opinion donnent un duel entre Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Marine Le Pen (RN) au second tour de l'élection présidentielle dans tous les cas de figure.

Le président du RN, Jordan Bardella, est par ailleurs accusé par Mediapart d'avoir tenu des propos antisémites, ce que l'intéressé dément.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, les investisseurs se concentrant sur les signes de reprise des exportations de brut au Moyen-Orient, tandis que des responsables ont indiqué que des représentants américains et iraniens s'étaient entretenus séparément avec des médiateurs dans le cadre d'un nouvel effort visant à mettre fin à sept mois de guerre dans la région.

Le Brent reflue de 0,76% à 104,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,14% à 91,55 dollars.

Le Brent et le WTI devraient enregistrer sur l'ensemble du mois des gains respectivement d'environ 14% et 5,6%.

A SUIVRE MERCREDI:

(Rédigé par Claude Chendjou; ​avec la contribution de Tom Westbrook et Johann M Cherian; édité par Benoit Van Overstraeten)