Netflix déclare que l'offre de Paramount "ne tient pas la route" alors que la bataille pour Warner s'intensifie, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le co-directeur général de Netflix NFLX.O , Greg Peters, a déclaré que la société était en bonne voie pour obtenir le soutien des actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O pour son offre de 82,7 milliards de dollars sur les studios de cinéma et de télévision de la société, ajoutant que l'offre rivale de Paramount "ne tient pas la route", a rapporté le Financial Times vendredi.

Dans une interview accordée au FT, M. Peters a déclaré que seul un "très petit" nombre d'actions de WBD avaient été déposées pour soutenir l'offre hostile de 108 milliards de dollars de Paramount pour l'ensemble de la société.

Netflix, Warner Brothers et Paramount Skydance n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

M. Peters a déclaré que l'offre révisée offrait "une plus grande certitude de l'accord" que l'offre de Paramount, financée en partie par une dette de 55 milliards de dollars, et soulignait la solidité du bilan de Netflix, a ajouté le journal.

Le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté au début du mois une offre modifiée de Paramount qui incluait 40 milliards de dollars de capitaux propres, garantis personnellement par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle ORCL.N et père de David Ellison, le directeur général de Paramount.

"Sans le financement indépendant de Larry Ellison, il n'y a aucune chance que Paramount soit en mesure de réaliser cette opération", a déclaré M. Peters au FT.

Paramount Skydance PSKY.O a prolongéjeudi la date limite de son offre publique d'achat hostile sur Warner Bros Discovery jusqu'au 20 février, peu après que Netflix a révisé son offre de 82,7 milliards de dollars pour une offre entièrement en numéraire dans l'espoir d'accélérer la conclusion de l'opération et de fournir une plus grande certitude financière aux investisseurs inquiets de son précédent accord en actions et en numéraire.