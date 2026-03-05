Netflix acquiert la société d'IA de Ben Affleck spécialisée dans la technologie cinématographique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a annoncé jeudi l'acquisition d'InterPositive, une société de technologie cinématographique fondée par Ben Affleck, lauréat d'un Academy Award, qui produit des outils alimentés par l'intelligence artificielle pour la production de films.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

L'industrie des médias s'intéresse de plus en plus à l'idée d'utiliser l'IA pour le contenu et la narration, ce qui constitue un tournant majeur par rapport aux préoccupations antérieures d'Hollywood, qui craignait que la nouvelle technologie ne remette en cause les emplois créatifs et les droits de propriété intellectuelle.

À la fin de l'année dernière, Disney a annoncé son intention d'autoriser OpenAI à utiliser les personnages de ses franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans le générateur vidéo Sora AI de la startup.

"Nous pensons que les nouveaux outils doivent élargir la liberté de création, et non la restreindre ou remplacer le travail des auteurs, des réalisateurs, des acteurs et des équipes", a déclaré Bela Bajaria, directeur du contenu de Netflix.

Cette acquisition est la première du géant de la diffusion en continu depuis qu'il s'est retiré d'une course à l'acquisition des studios et des actifs de diffusion en continu de Warner Bros Discovery, après que l'offre rivale de Paramount Skydance a été jugée supérieure.

Affleck, réalisateur et star du film oscarisé "Argo", a fondé InterPositive en 2022 en créant un modèle d'IA formé pour comprendre la logique visuelle et la cohérence éditoriale, tout en maintenant les règles cinématographiques dans des conditions de production réelles telles que des plans manquants ou des éclairages incorrects.

"Nous avons également intégré des contraintes pour protéger l'intention créative, de sorte que les outils sont conçus pour une exploration responsable tout en laissant les décisions créatives entre les mains des artistes", a déclaré M. Affleck.

Affleck rejoindra Netflix en tant que conseiller principal.