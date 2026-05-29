NetApp s'envole sur une fin d'exercice 2025-2026 en beauté

NetApp s'envole de 33% vers 190 USD en début de séance à Wall Street, un gain équivalent à celui qu'il avait engrangé depuis le début de l'année, au lendemain de la publication de chiffres meilleurs que prévu pour le 4e trimestre 2025-2026, mais aussi de perspectives solides pour l'exercice qui commence.

Des chiffres meilleurs que prévu pour le 4e trimestre 2025-2026

Le fournisseur d'équipements dédiés à la gestion et au stockage de données en réseau a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté trimestriel en croissance de 26% en rythme annuel à 2,43 USD, dépassant à la fois sa fourchette cible (2,21 à 2,31 USD) et les 2,27 USD attendus par Wedbush.

De même, ses revenus totaux ont augmenté de 12,5%, alignant ainsi un 10e trimestre consécutif de croissance en rythme annuel, pour atteindre 1 948 MUSD, un niveau supérieur, là aussi, à sa fourchette cible (1 795 à 1 945 MUSD) et aux 1 855 MUSD attendus par le broker.

Wedbush souligne en particulier la vigueur des ventes AFA ( All Flash Array , ou baies 100% Flash), dont les revenus ont grimpé de 18% sur un an pour atteindre un record de 1 216 MUSD, à comparer à une hausse qui n'était que de 12% au trimestre précédent.

... de même que les perspectives de la direction

Pour le trimestre en cours, NetApp a indiqué viser un BPA compris entre 2,05 et 2,15 USD, ainsi que des revenus entre 1 750 et 1 900 MUSD (impliquant une croissance annuelle de 17% au point médian), alors que Wedbush attendait respectivement 1,97 USD et 1 650 MUSD.

Pour l'ensemble de l'exercice qui commence, NetApp déclare anticiper un BPA ajusté de 8,70 à 9,00 USD, ainsi que des revenus de 7 325 à 7 375 MUSD, amenant Wedbush à relever ses propres anticipations pour le groupe à respectivement 8,90 USD et 7 478 MUSD.

"Les objectifs de la direction semblent prudents (conformément à sa tendance habituelle à fixer des objectifs facilement atteignables), compte tenu de la conjoncture favorable des prix des systèmes qui devrait stimuler les revenus", juge d'ailleurs le broker.

Wedbush remonte sa cible, mais reste "neutre"

"En définitive, nous estimons que la force de NetApp est largement reflétée par la forte appréciation du titre observée tout au long du trimestre", estime néanmoins Wedbush, alors que le titre affichait déjà, avant l'ouverture, un gain de l'ordre de 33% depuis le 1er janvier.

Le broker indique relever son multiple à environ 15 fois pour valoriser le titre (appliqué à son hypothèse de BPA attendu pour l'exercice 2027-2028), l'amenant à relever son objectif de cours de 115 USD à 150 USD, mais il maintient une position "neutre" sur le dossier.

"Compte tenu des objectifs de croissance accélérée (qui, rappelons-le, sous-estiment probablement les résultats probables de NetApp), nous avons du mal à justifier le multiple encore plus élevé qui serait nécessaire pour relever notre recommandation", explique-t-il.