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NetApp en hausse après avoir dépassé les attentes au premier trimestre grâce à la demande en matière d'IA ; la société revoit ses prévisions annuelles à la hausse
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 18:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action de la société de stockage de données NetApp NTAP.O a progressé de 2,5% pour atteindre 185,30 dollars

** NTAP a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2027 , les situant désormais dans une fourchette comprise entre 9,73 $ et 10,03 $, contre une fourchette précédente de 8,7 $ à 9 $

** La société a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, les portant à une fourchette comprise entre 7,975 milliards et 8,225 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 7,33 milliards à 7,58 milliards de dollars

** La société affiche un BPA ajusté de 2,58 $ au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 2,12 $; son chiffre d’affaires s’élève à 2,03 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 1,84 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Ces résultats encourageants s’expliquent par l’adoption par les clients des initiatives en matière d’IA et de multi-cloud hybride – George Kurian, directeur général

** Huit des 22 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 14 la recommandation “conserver”; l'objectif de cours médian est de 191 $ – données LSEG

** En tenant compte de l’évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 72,9% depuis le début de l’année

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