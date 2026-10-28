Net repli pour GSK, malgré des revenus conformes aux attentes

(Zonebourse.com) - Le laboratoire pharmaceutique britannique (-5,28%, à 1 822 pence) a enregistré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards de livres sterling au troisième trimestre 2026, en hausse de 5% à taux de change constants et de 4% à taux réels. Cette performance a été principalement portée par le dynamisme de la division Médicaments de spécialité.

Les ventes de ce pôle ont progressé de 15%, à 3,9 milliards de livres, soutenues par l'oncologie ( 23%), le segment Respiratoire, Immunologie et Inflammation ( 21%) ainsi que les traitements contre le VIH ( 10%, à 2,1 milliards de livres). En revanche, l'activité Vaccins s'est repliée de 2% à 2,6 milliards de livres, pénalisée par les reculs d'Arexvy (-24%) et de Shingrix (-5%), malgré la progression des vaccins contre la méningite ( 12%). La branche Médicaments généraux est restée stable à 2,4 milliards de livres.

Sur le plan de la rentabilité, le résultat opérationnel de base a progressé de 5% à 3,08 milliards de livres (marge de 34,6%), tandis que le bénéfice par action de base a augmenté de 1% à 54,6 pence. À l'inverse, le résultat opérationnel total a chuté de 16% à 2,13 milliards de livres et le BPA total a reculé de 21% à 38,5 pence, en raison d'une charge de restructuration majeure de 328 millions de livres liée au programme "Accelerate Growth" et d'une baisse des autres revenus opérationnels nets.

La génération de trésorerie est restée solide, avec un flux de trésorerie opérationnel de 3,1 milliards de livres et un flux de trésorerie disponible de 2,1 milliards de livres. Un dividende de 17 pence par action a été déclaré pour le trimestre, portant l'estimation pour l'ensemble de l'année à 70 pence.

Le groupe dirigé par Luke Miels a confirmé ses objectifs financiers pour 2026 à taux constants : une hausse des ventes de 3% à 5% (attendue dans la moitié supérieure de la fourchette) ainsi qu'une progression du résultat opérationnel de base et du bénéfice par action ajusté de 7% à 9%. GSK a également réaffirmé sa trajectoire vers un chiffre d'affaires supérieur à 40 milliards de livres à l'horizon 2031.

L'avis de Jefferies

Selon la banque d'investissement américaine, le chiffre d'affaires trimestriel est conforme aux attentes, tandis que les bénéfices sont supérieurs aux prévisions.

Les analystes notent qu'une meilleure marge brute et des frais commerciaux, généraux et administratifs moins élevés ont permis au résultat opérationnel ajusté de dépasser les attentes de 5%, tandis que le bénéfice par action ajusté est ressorti 9% au-dessus du consensus.

En ce qui concerne les prévisions annuelles, elles ont été confirmées malgré des revenus de redevances désormais attendus dans le haut de la fourchette précédemment annoncée et des charges d'intérêts revues à la baisse, note Jefferies.

La recommandation reste à acheter sur le titre GSK, avec une cible de 2 500 pence, soit un potentiel de hausse de 30%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.