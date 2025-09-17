Nestlé : démission de Paul Bulcke, Pablo Isla le remplace

(AOF) - Hier, le conseil d’administration de Nestlé a annoncé que Pablo Isla deviendra président de la multinationale agroalimentaire suisse à compter du 1er octobre prochain. Il remplacera Paul Bulcke qui a décidé de quitter le conseil plus tôt que prévu. " Le moment est venu pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue, afin de permettre à Pablo (Isla) et Philipp Navratil, (directeur général) de faire progresser la stratégie de Nestlé avec une nouvelle perspective ", a déclaré Paul Bulcke dans un communiqué.

En outre, Nestlé annonce que Dick Boer a été nommé administrateur principal indépendant et vice-président du conseil d'administration à partir du 1er octobre. Marie-Gabrielle Ininscracy-Goat a été nommée vice-présidente du conseil d'administration.

Cette démission intervient 2 semaines après le limogeage du directeur général Laurent Freixe. Ce dernier a été remercié suite à " une enquête sur une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, en violation du code de conduite professionnelle de Nestlé ".

