Nestlé : démission de Paul Bulcke, Pablo Isla le remplace
information fournie par AOF 17/09/2025 à 11:03

(AOF) - Hier, le conseil d’administration de Nestlé a annoncé que Pablo Isla deviendra président de la multinationale agroalimentaire suisse à compter du 1er octobre prochain. Il remplacera Paul Bulcke qui a décidé de quitter le conseil plus tôt que prévu. " Le moment est venu pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue, afin de permettre à Pablo (Isla) et Philipp Navratil, (directeur général) de faire progresser la stratégie de Nestlé avec une nouvelle perspective ", a déclaré Paul Bulcke dans un communiqué.

En outre, Nestlé annonce que Dick Boer a été nommé administrateur principal indépendant et vice-président du conseil d'administration à partir du 1er octobre. Marie-Gabrielle Ininscracy-Goat a été nommée vice-présidente du conseil d'administration.

Cette démission intervient 2 semaines après le limogeage du directeur général Laurent Freixe. Ce dernier a été remercié suite à " une enquête sur une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, en violation du code de conduite professionnelle de Nestlé ".

Valeurs associées

NESTLE
71,400 CHF Swiss EBS Stocks -0,68%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

