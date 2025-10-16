Nestlé compte supprimer 16.000 postes, l'action bondit

Le nouveau patron de Nestlé entend "redoubler d'efforts" pour redresser la croissance des ventes et a annoncé jeudi la suppression de 16.000 postes durant les deux prochaines années, soit près de 6% des effectifs, faisant bondir le cours de son action de plus de 8%.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

"Le monde évolue et Nestlé doit s’adapter plus rapidement", ce qui impliquera "de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires, pour réduire les effectifs", a déclaré Philipp Navratil, qui a repris les commandes du géant de l'alimentation début septembre, dans un communiqué détaillant les ventes sur neuf mois.

Le groupe aux plus de 2.000 marques, dont les café solubles Nescafé et bouillons Maggi, commence à récolter "les premiers résultats" de ses investissements et doit maintenant "redoubler d’efforts" pour accélérer sa croissance, a affirmé M. Navratil, la relance des volumes étant sa "priorité absolue", a-t-il insisté.

Philipp Navratil, l'ancien patron de Nespresso, était attendu au tournant pour ses premiers résultats depuis son arrivée aux commandes après un mois de septembre agité à la tête du groupe.

Nestlé a tour à tour annoncé le licenciement de son prédécesseur, le Français Laurent Freixe, suite à une enquête interne concernant une relation amoureuse avec une subordonnée, puis le départ plus tôt que prévu de son président, le belge Paul Bulcke, qui a passé la main à Pablo Isla, son vice-président et ancien PDG du géant espagnol de la mode Inditex, propriétaire notamment de l'enseigne Zara.

De nombreux analystes avaient alors dit espérer que ce nouveau tandem ramène la stabilité au sein du groupe, secoué par un scandale à rebondissement autour de ses eaux en bouteille et par l'effritement de ses ventes suite à la vague d'inflation qui a poussé les consommateurs à tailler dans leurs dépenses et à se tourner vers des produits moins chers, comme les marques de distributeurs des supermarchés.

"Le message" du nouveau directeur général est "offensif", a réagi Jean-Philippe Bertshy, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier, estimant que ses "premières mesures vont dans la bonne direction".

En début de journée, l'action s'adjugeait 8.09% à 82,20 francs suisses, soutenant le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 1,11%.

12.000 postes de bureau

L'an passé, ce titre phare de la Bourse suisse avait perdu près du quart de sa valeur, suscitant une vague de critiques en Suisse où le titre occupe une place de choix dans les portefeuilles des petits porteurs et fonds de pension. Début 2025, le titre avait amorcé un rebond, avant de repartir à la baisse face aux inquiétudes autour du climat de consommation.

Dans le détail, ces suppressions d'emplois vont concerner 12.000 postes de bureau dans diverses fonctions et parties du monde, ce qui va représenter 1 milliard de francs d'économies annuelles d'ici fin 2027", soit le double du montant prévu jusqu'à présent, a quantifié Nestlé.

S'y ajouteront 4.000 postes dans le cadre d'initiatives déjà en cours visant à accroître la productivité dans la production et la chaîne d'approvisionnement.

M. Navratil a en conséquence relevé l'objectif d'économies pour fin 2027, à 3 milliards de francs (3,2 milliards d'euros), contre 2,5 milliards de francs visés auparavant.

Dans le communiqué, il précise vouloir mettre en œuvre "une gestion rigoureuse" des ressources en donnant la priorité "aux secteurs d'activité qui présentent le plus fort potentiel".

Pour les neuf premiers mois de 2025, Nestlé a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse 1,9% par rapport à la même période un an plus tôt, à 65,9 milliards de francs suisses.

Dans une note de marché, Patrik Schwendimann, analyste à la banque cantonale de Zurich, note cependant une "surprise positive" au niveau des volumes au troisième trimestre seul.

Ils se sont accrus de 1,5% entre juillet et fin septembre, bien au-dessus des prévisions des analystes financiers interrogés par l'agence suisse AWP qui s'attendaient en moyenne à une progression des volumes de 0,3% durant le troisième trimestre.