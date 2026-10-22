Nestlé accélère sa croissance grâce au retour des volumes

Le géant suisse de l'agroalimentaire publie des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, portées par une nette accélération de la croissance interne réelle. Nestlé profite notamment du dynamisme de ses activités dans les produits pour animaux de compagnie et les produits culinaires, tandis que les marchés émergents continuent de soutenir son activité.

Nestlé a réalisé un chiffre d'affaires de 22,76 MdsCHF au troisième trimestre 2026, contre 21,64 MdsCHF un an plus tôt. La croissance organique atteint 4%, dépassant le consensus des analystes de 3,4%. Cette progression repose principalement sur une croissance interne réelle de 2,8%, contre 1,8% au deuxième trimestre, tandis que l'effet prix ralentit à 1,1%. Les variations de change ont également contribué positivement à hauteur de 1,5%.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, la croissance organique s'établit à 3,7%, dont 1,9% de croissance interne réelle et 1,8% d'effet prix. Le groupe souligne que l'amélioration des volumes et du mix de produits concerne désormais l'ensemble de ses zones géographiques et de ses activités mondiales. Dans le communiqué de presse, Philipp Navratil s'exprime : "notre priorité est de créer de la valeur, d'exécuter notre stratégie avec rigueur et discipline et de poursuivre une croissance durable portée par la croissance interne réelle".

Purina et les produits culinaires tirent la croissance

Les produits pour animaux de compagnie enregistrent une croissance organique de 5,3%, soutenue par une croissance interne réelle de 4,3% et une demande particulièrement dynamique pour les aliments pour chats. Les produits culinaires et snacks progressent de 5%, notamment grâce à la confiserie sur le continent américain et à l'amélioration des ventes de produits surgelés aux États-Unis.

Le café affiche une croissance organique de 3,4%, malgré une base de comparaison élevée. Aux États-Unis, les volumes se redressent progressivement après les augmentations tarifaires appliquées aux marques Starbucks et Nescafé. La nutrition reste en revanche à la traîne, avec une croissance limitée à 0,3%, toujours affectée par les conséquences du rappel de laits infantiles.

Géographiquement, les marchés émergents se distinguent avec une croissance organique de 6,8%, contre 2,2% dans les marchés développés. La zone Asie, Océanie et Afrique affiche notamment une progression de 6,4%. Les activités de Nestlé en Fédération de Russie ne sont plus consolidées à compter de fin septembre 2026. Cela n'aurait pas eu d'impact sur les ventes du troisième trimestre et un impact financier limité sur les résultats récurrents de 2026.

Les objectifs annuels confirmés

En parallèle, Nestlé poursuit son recentrage stratégique, avec notamment la cession annoncée de son activité grand public de vitamines et compléments alimentaires pour un milliard de dollars.

Le groupe confirme ses prévisions pour 2026, visant une croissance organique comprise entre 3% et 4%, une amélioration de sa marge opérationnelle courante récurrente et un flux de trésorerie disponible supérieur à 9 MdsCHF.