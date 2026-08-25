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Néovacs n'a pas reçu les fonds prévus au titre du tirage d'août
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 18:09
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Néovacs annonce que le tirage programmé en août 2026 dans le cadre de sa ligne de financement n'a pas été effectué.

En mars, la société avait établi un calendrier prévoyant le tirage mensuel d'une tranche de 250 000 EUR, soit 245 000 EUR nets, d'avril à décembre 2026 inclus, pour un montant cumulé de 2,25 MEUR.

A ce jour, le tirage prévu le 17 août n'a pas été réalisé et Néovacs n'a pas reçu les fonds correspondants. La société indique qu'elle tiendra le marché informé de l'évolution de la situation.

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