Néovacs franchit une étape et entrevoit une potentielle transaction à 25 millions d'euros

La société biopharmaceutique française a fait un point d'étape sur le processus de valorisation d'une partie de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire. L'opération financière globale pourrait dépasser les 25 millions d'euros.

Ce processus fait suite à la lettre d'intention (LoI) acceptée le 7 août dernier auprès d'un groupe biopharmaceutique américain spécialisé dans les pathologies neurologiques. La transaction concerne les droits intellectuels et le savoir-faire scientifique autour de PXT3003, un candidat médicament ciblant la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique rare et invalidante. Ces actifs, développés à l'origine par la société Pharnext, avaient été transférés dans un patrimoine fiduciaire au profit de Néovacs dans le cadre d'une convention de fiducie-gestion signée le 31 octobre 2022.

À ce jour, le transfert des droits vers le partenaire américain est effectif, ce dernier ayant engagé les démarches d'analyse. Cet accord encadre une rémunération variable et échelonnée au profit de Néovacs, calculée sur la valorisation commerciale des actifs au cours des sept prochaines années et qui pourrait dépasser les 25 millions d'euros.

Le contrat inclut une période de recoupement des frais supportés par l'acquéreur jusqu'à la mise sur le marché du traitement, estimée par Néovacs à un horizon de 1 à 2 ans minimum. Durant cette phase, la rémunération due à la biotech française sera capitalisée mais non versée.

En parallèle, les deux entreprises étudient les modalités d'un accompagnement scientifique et réglementaire par Néovacs pour soutenir les démarches de valorisation. Néovacs s'est engagée à informer le marché de tout développement significatif lié à ce protocole d'accord.