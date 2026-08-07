Néovacs accepte un accord stratégique à plus de 25 millions de dollars

La société de biotechnologie a accepté une lettre d'intention engageante d'un acteur américain de la biopharma. L'accord porte sur la cession des droits de propriété intellectuelle du PXT3003, son traitement candidat contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Cette nouvelle étape clé dans la valorisation des actifs financiers et scientifiques de l'entreprise française vise le rachat de l'intégralité de la propriété intellectuelle et du savoir-faire scientifique autour du PXT3003, un candidat-médicament dédié au traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, une neuropathie périphérique rare et sévère. Ces actifs, initialement développés par la société Pharnext, avaient été intégrés dans un patrimoine fiduciaire au profit de Néovacs en 2022.

Les termes financiers prévoient un montant global pouvant dépasser les 25 millions d'euros. La rémunération prendra la forme de versements variables et échelonnés sur une période de 7 ans, indexés sur la performance commerciale future du traitement. L'accord intègre une phase de recoupement des frais engagés par l'acquéreur jusqu'à la mise sur le marché, estimée sous 1 à 2 ans minimum. Durant cette phase, la rémunération due à Néovacs sera capitalisée avant le déclenchement des versements effectifs.