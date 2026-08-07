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L'Europe sur de faibles variations en attendant l'emploi américain
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 09:51
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La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ont ouvert sur de faibles variations, ‌dans un contexte de prudence avant la publication dans l'après-midi du rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 prend ​0,25% à 8.722,04 points vers 07h30 GMT, très proche du record inscrit la veille en séance à 8.742,43 points. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,20% et à Francfort, le Dax grignote 0,32%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,28% et le FTSEurofirst 300 de 0,25%. Le Stoxx ​600 gagne 0,24%, lui aussi se rapprochant de son sommet historique atteint jeudi en séance à 660,91 points.

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a gagné à ce stade 2,51% ​et le Stoxx 600 1,62%.

Les contrats à terme à Wall Street ⁠préfigurent une baisse de 0,05% pour le Dow Jones, une hausse de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 et une progression ‌de 0,33% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance où la Bourse de New York a observé une pause après les records inscrits depuis le début de la semaine par le Dow Jones et le S&P 500.

Principal ​indicateur économique de la semaine, le rapport sur l'emploi ‌américain pourrait s'avérer crucial dans la décision qui sera prise par la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ⁠les taux directeurs en septembre alors que certains observateurs s'attendent à un relèvement des coûts d'emprunt.

Le consensus Reuters prévoit une hausse des créations de postes à 80.000, un taux de chômage stable à 4,2% et une croissance des salaires inchangée à 3,5% sur un an.

Par ailleurs, la ⁠remontée des prix du pétrole ‌pour le troisième jour consécutif en raison des inquiétudes liées aux projets de réouverture du détroit d'Ormuz, ne ⁠favorise guère la prise de risque sur les marchés actions.

Même si le président Donald Trump a dit jeudi penser que le conflit entre ‌les Etats-Unis et l'Iran allait "bientôt prendre fin", Téhéran examine actuellement un projet de loi qui prévoit des amendes pouvant atteindre ⁠20% de la valeur de la cargaison d'un navire en cas de violation des restrictions qu'il ⁠entend imposer aux bateaux jugés "hostiles" transitant ‌par le détroit d'Ormuz.

"Ce n'est pas le marché qui intègre un mauvais accord, c'est la confirmation que ce qui émergera sera un corridor ​géré, voire sous conditions, et non le rétablissement d'un flux normal", eplique ‌Lin Ye, vice-présidente du marché des matières premières au sein du cabinet de conseil Rystad Energy.

Aux valeurs, de nombreux résultats d'entreprise animent encore les échanges, notamment dans l'assurance ​avec Munich Re (-2,91%), Allianz (-1,25%) et Generali (-0,30%).

A Paris, Eutelsat chute de 4,06% après avoir dit s'attendre pour 2026/2027 à une légère progression de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda stable, tandis qu'airbus avance de près de 1% après l'annonce par le groupe de 67 livraisons ⁠d'appareils en juillet.

Dans le segment bancaire, Banca Monte Dei Paschi Di Siena (MPS) prend 0,64% alors que la troisième banque italienne a fait état d'un résultat trimestriel supérieur aux attentes et indiqué toujours étudier ses options pour contrer une OPA de son compatriote Intesa Sanpaolo (+0,25%).

Dans l'automobile, Volkswagen, en difficulté, recule de 0,66% après un message de son principal actionnaire sur la compétitivité du groupe, tandis que Daimler Truck cède 2,29% malgré l'annonce d'un programme de rachat d'actions.

Dans les autres secteurs, le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess plonge de 4,31% après ses résultats.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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