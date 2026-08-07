Monte dei Paschi di Siena: Bénéfice au T2 au-dessus des attentes, cherche à contrer l'offre d'Intesa

L'entrée de la banque Monte dei Paschi di Siena, à San Gusme, près de Sienne, en Italie

Banca Monte dei ‌Paschi di Siena (MPS), la troisième banque italienne, a fait état ​vendredi d'un résultat trimestriel supérieur aux attentes et a indiqué continuer à étudier des options stratégiques pour contrer une offre publique ​d’achat (OPA) de son concurrent Intesa Sanpaolo.

Sauvée par l'État en 2017 puis reprivatisée en ​2023-2024, MPS a dominé la vague ⁠de consolidation qui a balayé le secteur bancaire italien ‌l'année dernière en parvenant à racheter Mediobanca, un concurrent plus important.

En juin, elle est devenue la cible ​d’Intesa, qui prépare ‌une offre en numéraire et en actions d’un ⁠montant de 36 milliards d’euros (41,5 milliards de dollars).

MPS a annoncé un bénéfice net de 610 millions d’euros pour la période d’avril ⁠à juin, en ‌hausse d’un cinquième par rapport au trimestre précédent ⁠et nettement supérieur au attentes des analystes, qui tablaient ‌sur 543 millions d'euros.

La banque a dit travailler avec ⁠des conseillers afin d'examiner des alternatives à l’offre ⁠d’Intesa dans l'intérêt ‌de ses parties prenantes.

Elle a déclaré disposer d’une "flexibilité stratégique" grâce ​à un ratio de fonds ‌propres de base de 16,3%, soit près de sept points de pourcentage au-dessus des ​exigences réglementaires.

Les revenus trimestriels de MPS ont légèrement dépassé les attentes à 2,07 milliards d'euros, soutenus par la ⁠croissance des prêts et aux commissions générées par les activités de banque d'entreprise et d'investissement, un secteur d'activité renforcé par l'acquisition de Mediobanca.

L'intégration de Mediobanca devrait être finalisée au quatrième trimestre, a indiqué MPS.

(Rédigé par Valentina Za, Version française Aleksandra Kret, édité ​par Augustin Turpin)