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Volkswagen-Les familles actionnaires exhortent la direction à agir pour la compétitivité
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 10:46
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Visite de presse chez Volkswagen Véhicules Utilitaires (Volkswagen Nutzfahrzeuge) à Hanovre

Visite de presse chez Volkswagen Véhicules Utilitaires (Volkswagen Nutzfahrzeuge) à Hanovre

Volkswagen doit agir dès à ‌présent pour garantir sa compétitivité, ont déclaré jeudi les familles contrôlant le constructeur automobile ​allemand dans un message adressé à la direction.

À l'occasion de la publication des résultats financiers semestriels de Porsche SE, principal actionnaire de Volkswagen, son président du conseil d'administration, ​Hans Dieter Poetsch, a déclaré que le groupe allemand "se trouvait à un tournant historique".

"Pour le bien de l’entreprise et ​de sa compétitivité à long terme, chacun ⁠doit désormais se mobiliser et prendre ses responsabilités", a-t-il déclaré. "Plus les décisions seront ‌reportées, plus les problèmes s’aggraveront".

Ce message des actionnaires de Volkswagen à la direction du groupe intervient alors que celui-ci s'efforce d'accélérer les réductions ​de coûts et de ‌repousser la concurrence chinoise.

"TOUTES LES OPTIONS" SONT À CONSIDÉRER

Oliver Blume, président ⁠du directoire de Volkswagen, s'est engagé à mener une refonte en profondeur du groupe, alors que celui-ci est confronté à des coûts élevés, à des difficultés liées aux ⁠droits de douane ‌et à une concurrence chinoise de plus en plus intense.

Johannes Lattwein, directeur ⁠financier de Porsche SE, a appelé Volkswagen à réduire ses surcapacités, à diminuer ‌considérablement ses coûts et à renforcer ses processus décisionnels.

Après avoir déjà supervisé ⁠des dizaines de milliers de suppressions d’emplois, le dernier plan ⁠de restructuration d'Oliver Blume ‌menace d’entraîner 50.000 licenciements supplémentaires et la fermeture éventuelle de quatre usines allemandes.

Ce projet ​doit encore recevoir l’aval des puissants représentants ‌syndicaux et du Land de Basse-Saxe, qui dispose d’une minorité de blocage de 20%.

Johannes Lattwein, directeur financier de ​Porsche SE, a appelé Volkswagen à réduire ses surcapacités, à diminuer considérablement ses coûts et à renforcer son processus décisionnel.

"La compétitivité est l'objectif. Il faut envisager ⁠toutes les options pour y parvenir", a-t-il asséné.

Porsche SE a fait état vendredi d'une baisse de 14,5% de son résultat semestriel ajusté après impôts, à 949 millions d’euros. Le groupe détient 31,9% de Volkswagen et 12,5% de sa filiale de voitures de sport, Porsche.

(Rédigé par Rachel More, Simon Ferdinand Eibach et Emanuele Berro ; version française Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)

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