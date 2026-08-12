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NeOnc en hausse alors qu’un traitement expérimental contre le cancer du cerveau atteint l’objectif principal de l’étude
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 14:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de NeOnc Technologies NTHI.O progresse de 12,4 % à 4,89 dollars en pré-ouverture

** Le développeur de médicaments contre le cancer du cerveau, dont les produits sont au stade clinique, indique que le traitement expérimental NEO100 a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire portant sur le gliome de haut grade récidivant, une tumeur cérébrale agressive qui réapparaît après un traitement

** La société indique que le taux de survie sans progression à six mois s’est établi à 48,9 %, soit un résultat supérieur au seuil de référence de 20 % préétabli pour les soins standard dans le cadre de cette étude

** La société a fait état d'une survie globale médiane de 26,1 mois, avec 86,7 % des patients encore en vie au bout de six mois

** La société précise qu’aucune toxicité majeure n’a été signalée et que les effets indésirables étaient principalement de faible intensité

** La société prévoit une réunion de type B avec la FDA afin de discuter d’une voie d’homologation potentielle dans un contexte où aucune thérapie ciblée n’est encore approuvée

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 47 % depuis le début de l'année

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NEONC TECH
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