NEOLIFE : Un chiffre d'affaires au S1 2026 en forte croissance de +12%, portée par le marché en France

Un CA normatif du S1 2026 en croissance à 5,3 M€

Un carnet de commandes robuste confirmant la prévision de CA à fin 2026

Un carnet de commande à l'export qui confirme notre développement aux Pays -Bas et en Suisse pour le second semestre 2026

Une levée de dettes de 1,5 M€, pour accompagner le plan stratégique CAP 2030, obtenue auprès de nos partenaires bancaires historique

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF) (La « Société »), leader européen des bio-composites pour la construction durable, annonce son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2026.

CA normatif*

(données en M€)

Chiffres non audités S1

2026 S1

2025 France 4,4 3,9 Export 0,9 0,9 Total 5,3 4,8 *Chiffre d'affaires retraité de la vente des éco matériaux

Un chiffre d'affaires de +5,3 M€ au titre de la vente de matériaux de construction , en progression par rapport au premier semestre 2025.

Le marché français est en croissance à 4,4 M€ et représente 84 % de notre chiffre d'affaires normatif. Il continue d'être porté par la rénovation dans le secteur du bâtiment, notre présence de proximité auprès des différents donneurs d'ordre et notre participation aux salons professionnels régionaux.

Cette dynamique reflète également l'engagement et le professionnalisme de l'ensemble de nos équipes, qui œuvrent chaque jour à accompagner nos clients et à renforcer durablement la confiance de nos prescripteurs, entreprises et partenaires. Dans un marché de la construction toujours sélectif, cette performance confirme la pertinence de notre stratégie de proximité ainsi que l'attractivité de notre offre.

Le marché à l'Export est stable à 0,9 M€ et représente 16% de notre chiffre d'affaires normatif.

Notre stratégie à l'Export poursuit son développement sur le second semestre 2026, en Europe et en Suisse, avec la mise en place de partenariats exclusifs, accompagnée par la BPI, Business France et la région AURA avec un portefeuille d'affaires prometteur, porté par les premières prescriptions et les premiers chantiers engagés.

Cette stratégie nécessite la mise en place de moyens financiers et humains sur le long terme avant de se pérenniser. Nous avons finalisé la mise en place d'un VIE de 18 mois en SUISSE, afin d'accompagner la forte croissance de nos prescriptions.

Chiffre d'affaires comptable S1 2026 vs S1 2025

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) S1

2026 S1

2025 Ventes Matériaux de construction 5,3 4,8 Ventes Eco-matériaux 0,9 0,7 Ventes Frais de port et Autres 0,2 0,1 Total 6,4 5,7 *Chiffres non audités

Le chiffre d'affaires généré par la vente d'éco-matériaux s'élève à 0,9 M€, en croissance de 26 % par rapport au premier semestre 2025. Cette progression est en adéquation avec la hausse du chiffre d'affaires de vente de Matériaux de construction au premier semestre 2026.

Un chiffre d'affaires comptable qui s'affiche ainsi à 6,4 M€, soit +12 % par rapport au premier semestre 2025.

Nous continuons de constater l'intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Nos prévisions de croissance sur les années à venir sur le marché de la rénovation et de la construction hors-site sont d'autant plus positives qu'elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.

Notre carnet de commandes et notre portefeuille d'affaires à date confortent notre objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.

Levée de dettes de 1,5 M€ auprès de nos partenaires bancaires historiques

Comme évoqué lors de notre publication des comptes en mars 2026, l'année 2026 constitue le lancement du plan stratégique NEOLIFE 2030, articulé autour de 3 grands axes :

Concevoir de nouveaux matériaux bio-composites encore plus décarbonés

Développer de nouvelles applications brevetées et certifiées

Étendre son territoire commercial en France et en Europe

Pour accompagner ce plan de développement, la Société a levé fin juin 1,5 M€ de dette en BFR auprès de trois partenaires bancaires historiques.

La Société Générale, la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et le Crédit Agricole Centre-Est ont participé à ce tour de table à hauteur de 500 k€ chacune, et l'ensemble de ces financements a été soutenu par la BPI avec une garantie Développement vert à hauteur de 30 %. Cette garantie est spécifique au financement des projets en lien avec la transition écologique et énergétique.

Dans un environnement de marché plus sélectif, les résultats du premier semestre confortent la trajectoire engagée dans le cadre du plan stratégique CAP 2030. NEOLIFE poursuit son ambition de devenir un acteur de référence de la construction durable, d'accélérer sa croissance tout en maintenant une exécution opérationnelle de haut niveau et de transformer ses investissements en création de valeur durable, au bénéfice de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses actionnaires.

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Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale

INFORMATION

Prochaine communication financière :

31 octobre 2026 – Publication des résultats semestriels 2026

Contact : investors@neolife.fr