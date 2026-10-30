NEOLIFE : Résultats du 1er semestre 2026

CA normatif en forte progression de +10 % à 5.5 M€

Un carnet de commandes robuste confirmant la prévision de CA à fin 2026

Une levée de dettes de 1.5 M€, pour accompagner le plan stratégique CAP 2030, obtenue auprès de nos partenaires bancaires historiques

EBITDA comptable à -49 k€

EBITDA retraité au titre du plan stratégique CAP 2030 qui ressort à 257 k€

À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2026, Bernard VOISIN, Président du Directoire de NEOLIFE, déclare :

" Dans un marché du bâtiment qui demeure tendu, NEOLIFE poursuit sa trajectoire de croissance et le déploiement de son plan stratégique CAP 2030, avec le soutien de ses partenaires bancaires historiques. Ce plan s'articule autour de trois axes : la poursuite des travaux de R&D sur les matières, le développement de solutions constructives et le développement commercial à l'export. "

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son résultat semestriel 2026.

Réuni le 21 octobre 2026, le Directoire a arrêté les comptes sociaux du 1 er semestre 2026 (les « Comptes ») de l'entité NEOLIFE (la « Société »), qu'il a soumis le 27 octobre 2026 au Conseil de Surveillance pour vérification et contrôle. Ces comptes semestriels ne donnent pas lieu à audit par le commissaire aux comptes.

Chiffre d'affaires

CA normatif*

(données en M€)

Chiffres non audités S1

2026 S1

2025 France 4,6 4,0 Export 0,9 0,9 Total 5,5 5,0 *Chiffre d'affaires retraité de la vente des éco-matériaux

Un chiffre d'affaires normatif de 5.5 M€, en forte progression par rapport au premier semestre 2025.

Le marché Français est en progression à 4.6 M€ et représente 84 % de notre chiffre d'affaires normatif. Il continue d'être porté par la rénovation dans le secteur du bâtiment, notre présence de proximité auprès des différents donneurs d'ordre et notre participation aux salons professionnels régionaux.

Cette dynamique reflète également l'engagement et le professionnalisme de l'ensemble de nos équipes, qui œuvrent chaque jour à accompagner nos clients et à renforcer durablement la confiance de nos prescripteurs, entreprises et partenaires. Dans un marché de la construction toujours sélectif, cette performance confirme la pertinence de notre stratégie de proximité ainsi que l'attractivité de notre offre.

Le marché à l'Export est stable à 0.9 M€ et représente 16 % de notre chiffre d'affaires normatif.

Notre stratégie à l'Export poursuit son développement sur le second semestre 2026, en Europe et en Suisse, avec la mise en place de partenariats exclusifs, accompagnée par la BPI, Business France et la région AURA avec un portefeuille d'affaires prometteur, porté par les premières prescriptions et les premiers chantiers engagés.

Cette stratégie nécessite la mise en place de moyens financiers et humains sur le long terme avant de se pérenniser. Notre VIE de 18 mois est en poste en Suisse depuis deux mois et accompagne le développement de nos prescriptions sur ce marché.

Notre carnet de commandes et notre portefeuille d'affaires à date confortent notre objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.

Une marge brute en valeur en légère hausse et en retrait en pourcentage au S1 2026

(données en M€)

Chiffres non audités S1

2026 S1

2025 CA normatif 5,5 5,0 Marge brute normative 2,3 2,2 % Marge brute normative 41,8% 45,2%

Au cours du premier semestre, le taux de marge brute s'est contracté de 3.3 points sous l'effet de la forte tension sur les matières premières observée en Europe et à l'échelle mondiale. La marge brute progresse néanmoins en valeur, portée par la croissance de l'activité.

Pour y faire face, la société a révisé ses tarifs à la hausse, constitué des stocks de matières premières, renégocié les conditions avec ses fournisseurs et sécurisé ses approvisionnements. La constitution de ces stocks s'est traduite par une augmentation du besoin en fonds de roulement de 210 k€. Cet effet, ainsi que l'impact sur la marge brute, devrait se résorber progressivement avec la pleine mise en œuvre de ces mesures.

NEOLIFE constate par ailleurs un intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Dans un secteur de la construction toujours tendu, marqué par des décisions plus lentes et des arbitrages à la baisse sur le choix des matériaux, cette dynamique conforte les perspectives de croissance de la société sur les marchés de la rénovation et de la construction hors-site.

Compte de résultat comptable au 1 er semestre 2026 :

Compte de résultat

(données statutaires en K€) 30/06/2026

(non audités) 30/06/2025

(non audités) Variation

(en K€) Variation

(en %) Ventes Matériaux de construction 5 286 4 845 440 9% Ventes Eco-matériaux 907 722 184 26% Ventes Frais de port et Autres 207,8 138,5 69 50% Chiffre d'affaires 6 400 5 706 694 12% Chiffre d'affaires normatif 5 493 4 984 510 10% Achats consommés (4 102) (3 456) (647) 19% Marge 2 298 2 250 47 2% Taux de marge économique 41,8% 45,2% -3,3% Autres charges de gestion (4) (119) 115 -97% Autres produits de gestion 25 2 24 n.s. Autres charges d'exploitation (2 757) (2 453) (304) 12% Dont charges externes (905) (828) (77) 9% Dont charges de personnel (1 463) (1 273) (190) 15% Dont dotation aux amortissements, dép. et provisions (389) (352) (37) 11% Résultat d'exploitation (438) (319) (118) 37% Dotation aux provisions d'exploitation - (10) 10 -100% Dotation aux amortissements (389) (342) -47 14% EBITDA (49) 33 (81) n.s. Résultat financier (7) (1) -6 n.s. Résultat exceptionnel - (1) 1 -100% Crédit d'impôt innovation / recherche 40 40 - 0% Résultat net (405) (282) (124)

Le Directoire présente en page suivante une version retraitée des comptes du S1 2026, tenant compte des dépenses engagées dans le cadre du plan stratégique CAP 2030, qui a été présenté à l'ensemble des actionnaires.

Compte de résultat retraité au 1 er semestre 2026 :

Compte de résultat

(Retraité en K€) 30/06/2026

(non audités) 30/06/2025

(non audités) 30/06/2024

(non audités) Variation

(en K€) Variation

(en %) Chiffre d'affaires retraité 5 493 4 984 4 942 510 10% Achats consommés (4 102) (3 441) (3 957) (661) 19% Marge 2 298 2 265 2 137 33 1% Taux de marge économique 41,8% 45,4% 43% -3,6% Autres charges de gestion (4) (40) (25) 36 -90% Autres produits de gestion 25 2 0 24 n.s. Autres charges d'exploitation (2 451) (2 257) (2 245) (194) 9% Dont charges externes (905) (748) (803) (157) 21% Dont charges de personnel (1 157) (1 157) (1 050) (0) 0% Dont dotation aux amortissements, dép. et prov. (389) (352) (392) (37) 11% Résultat d'exploitation (132) (30) (132) (102) 339% Dotation aux provisions d'exploitation - (10) (50) 10 -100% Dotation aux amortissements (389) (342) (342) -47 14% EBITDA retraité 257 322 260 (65) -20% Résultat financier (7) (1) (11) -6 n.s. Résultat exceptionnel - (1) (1) 1 -100% Crédit d'impôt innovation / recherche 40 40 40 - 0% Résultat net retraité (99) 8 (105) (107)

Les retraitements effectués dans le compte de résultat du S1 2026 sont les suivants :

Le recrutement de six collaborateurs dont deux nouveaux au 1 er semestre 2026, qui ont rejoint les effectifs afin de renforcer nos équipes dans le cadre du plan stratégique CAP 2030. Le coût global pour ces six collaborateurs sur le premier semestre 2026 s'élève à 306 k€, correspondant à une assistante ADV export, quatre commerciaux et un directeur technique.

EBITDA et résultat net retraités

A périmètre d'activité comparable et hors investissements liés au plan stratégique CAP 2030, la Société atteint un EBITDA retraité de +257 k€ vs +322 k€ en 2025 soit -65 k€.

L'impact de marge sur l'augmentation des prix des matières premières sur le 1 er semestre, qui n'est pas intégré au résultat retraité, est évalué à 183 k€.

La croissance des charges externes est principalement imputable à :

La charge de renouvellement de l'ensemble des avis techniques de la gamme de produits auprès du CSTB pour 83 k€, cette charge a été évaluée et anticipée au budget pour 2026

Les frais d'emprunt liés à la levée de dettes de 1.5 M€ qui ressortent à 16 k€

La formation de l'ensemble des collaborateurs à l'outil IA pour 23 k€

L'EBITDA comptable est de -49 k€ et le résultat net comptable est de -405 k€ au 30 juin 2026.

Compte tenu de ces éléments, la Société enregistre un résultat net retraité de -99 k€ au 30 juin 2026.

À date, le Directoire estime que les tendances observées au second semestre s'inscrivent dans la trajectoire budgétaire 2026 pour atteindre un équilibre dans le cadre des dépenses engagées dans son plan stratégique CAP 2030.

Résultat financier

Le résultat financier correspond aux intérêts des emprunts en cours pour -7.4 k€ au premier semestre 2026.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est nul et n'appelle pas de commentaires particuliers.

Crédit d'impôt innovation / recherche

Les projets entrepris par la Société sur l'année 2026 sont éligibles au crédit d'impôt innovation (CII). A ce titre, la Société constate un produit à recevoir de 40 K€ sur le premier semestre 2026. La loi de finances pour 2025 a instauré une diminution du taux du CII, le réduisant à 20 %, depuis 1er janvier 2025.

Bilan

Outre les principales variations bilantielles qui sont directement commentées dans la partie « Flux de trésorerie » ci-dessous, la Société précise quelques opérations intervenues sur le premier semestre 2026.

Nouveaux emprunts : Levée de dettes de 1.5 M€ auprès de nos partenaires bancaires historiques

Comme évoqué lors de notre publication du 31 juillet 2026, l'année 2026 constitue le lancement du plan stratégique CAP 2030, articulé autour de 3 grands axes :

• Concevoir de nouveaux matériaux bio-composites encore plus décarbonés

• Développer de nouvelles applications brevetées et certifiées

• Étendre son territoire commercial en France et en Europe

Pour accompagner ce plan de développement, la Société a levé fin juin 1.5 M€ de dette en BFR auprès de trois partenaires bancaires historiques.

La Société Générale, la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et le Crédit Agricole Centre-Est ont participé à ce tour de table à hauteur de 500 k€ chacune, et l'ensemble de ces financements a été soutenu par la BPI avec une garantie Développement vert à hauteur de 30 %. Cette garantie est spécifique au financement des projets en lien avec la transition écologique et énergétique.

Dans un environnement de marché plus sélectif, les résultats du premier semestre confortent la trajectoire engagée dans le cadre du plan stratégique CAP 2030. NEOLIFE poursuit son ambition de devenir un acteur de référence de la construction durable, d'accélérer sa croissance tout en maintenant une exécution opérationnelle de haut niveau et de transformer ses investissements en création de valeur durable, au bénéfice de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses actionnaires.

Les emprunts souscrits auprès de la Société Générale, la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et le Crédit Agricole Centre-Est en juin 2026 pour un montant nominal respectif de 500 000 euros, soit 1.5 M€ au total, pour le financement du BFR sont garantis par :

- Une garantie verte de la BPI pour une quotité de 30 %

- Le nantissement du fonds de commerce

Flux de trésorerie

Tableau de Flux de Trésorerie (TFT) NEOLIFE 30/06/2026 Résultat net (405) Dotations aux amortissements 375 Autre retraitement 14 Marge brute d'autofinancement (CAF) (16) Variation du BFR (314) FLUX NETS D'EXPLOITATION (330) FLUX NETS D'INVESTISSEMENT (290) FLUX NETS DE FINANCEMENT 1 275 VARIATION DE TRESORERIE 655 Cash initial 1 448 Cash final 2 104

Une situation de trésorerie en augmentation à 2.1 M€

Une capacité d'autofinancement presque à l'équilibre de -16 k€.

Une variation de BFR de -314 k€ principalement impactée par l'augmentation des stocks de 210 k€ et une augmentation des créances clients de 107 k€ en adéquation avec l'augmentation du chiffre d'affaires sur le semestre.

La variation de trésorerie de +655 k€ provient principalement de la levée de dettes de 1.5 M€, du remboursement des emprunts pour -225 k€, des frais de R&D en investissement pour -200 k€ et de la variation du BFR pour -314 k€.

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Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale

Contact : investors@neolife.fr