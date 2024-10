Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: première tranche de Collie Battery mise en service information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Neoen annonce la mise en service de la première tranche de Collie Battery, dans le sud-ouest de l'Etat d'Australie-Occidentale, en avance sur son calendrier prévisionnel et moins de 18 mois après en avoir démarré la construction.



D'une puissance de 219 MW / 877 MWh, cette batterie est actuellement la plus grande de l'Etat. Depuis le 1er octobre, elle apporte de la fiabilité au réseau électrique dans le cadre d'un contrat de services avec l'Australian Energy Market Operator (AEMO).



Le groupe rappelle en outre que la deuxième tranche de Collie Battery (341 MW / 1 363 MWh), lauréate d'un autre contrat avec l'AEMO, est actuellement en construction et que sa mise en service est prévue pour le dernier trimestre de 2025.





Valeurs associées NEOEN 39,33 EUR Euronext Paris 0,00%