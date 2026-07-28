Nemetschek rassure en confirmant ses objectifs annuels

Nemetschek progresse de 5%, à 63 EUR, après avoir rassuré les investisseurs en confirmant pleinement ses perspectives opérationnelles pour 2026 (c'est-à-dire hors effets de l'acquisition de HCSS) et en précisant ses perspectives en tenant compte de cette acquisition.

Le conseil exécutif continue d'anticiper une croissance organique du chiffre d'affaires, ajustée des effets de change, comprise entre 14% et 15%, ainsi qu'une marge d'EBITDA de 32% à 33% pour l'ensemble de l'exercice en cours.

En excluant les coûts ponctuels liés à l'acquisition de HCSS, l'éditeur allemand de logiciels pour le secteur de la construction estime même que sa marge d'EBITDA se situerait dans le haut de cette fourchette.

A la suite de la première consolidation de HCSS au 1er juillet 2026, le conseil d'administration anticipe une contribution supplémentaire, ajustée des effets de change, à la croissance du chiffre d'affaires du groupe d'environ 600 points de base au titre de 2026.

En incluant les coûts ponctuels liés à l'acquisition et en retenant le point médian de la fourchette de marge EBITDA de 32% à 33%, une dilution d'environ 150 points de base est attendue à la suite de l'acquisition.

Nemetschek rappelle qu'il fournira des informations détaillées sur sa performance au 2e trimestre et au 1er semestre 2026, ainsi que des précisions sur les perspectives de son activité pour le reste de l'exercice, le 30 juillet prochain.