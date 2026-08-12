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Nelson Peltz s'apprête à lancer une offre pour retirer Wendy's de la cote, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 17:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trian Fund Management, la société de gestion de fonds dirigée par Nelson Peltz, prépare le terrain en vue d'une offre de retrait de la cote de la chaîne américaine de restauration rapide Wendy's WEN.O , avec le soutien d'un consortium d'investisseurs comprenant notamment BlueFive Capital, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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