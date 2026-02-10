Nektar Therapeutics lance une offre d'actions de 300 millions de dollars après une montée en flèche de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février -

** Nektar Therapeutics NKTR.O cherche à capitaliser sur la montée en flèche de son cours boursier en augmentant ses capitaux propres

** Les actions de NKTR ont bondi de 51,1 % pour clôturer à 56 $ mardi après que la société ait déclaré que son médicament contre l'eczéma, le rezpegaldesleukin, avait des effets bénéfiques pendant un an ()

** Après la cloche, la société lance une offre de 300 millions de dollars () composée d'actions et de bons de souscription préfinancés

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris la R&D, le développement clinique (y compris les essais de phase 3 pour le rezpegaldesleukin), pour soutenir l'avancement de ses médicaments candidats, entre autres

** Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

**

NKTR, basée à San Francisco, a

environ 20,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,1 milliard de dollars jusqu'à mardi

** Les actions ont augmenté de 3,1 % à 57,71 $ dans les échanges prolongés.

Il y a un an, elles ont clôturé à 10,50 $

** 7 analystes sur 8 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 115 $, selon les données de LSEG