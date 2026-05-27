NÉCROLOGIE-Michael Nelson, figure emblématique de Reuters qui a supervisé sa transformation, s'est éteint à l'âge de 97 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Olivier Holmey

En avril 1968, alors que la guerre du Vietnam durait depuis des années, les forces communistes se déclarèrent ouvertes à une paix négociée. Michael Nelson ne tarda pas à faire valoir que Reuters était le premier à diffuser cette nouvelle susceptible d’influencer les marchés aux États-Unis, bien avant Dow Jones, l’agence de presse financière alors dominante dans le pays.

Le jeune cadre de Reuters a publié une annonce d'une page entière dans le Wall Street Journal: "Les Vietcongs sont prêts à négocier et il faut 21 minutes à Wall Street pour le découvrir".

Ce scoop — et la boutade de Nelson — a valu à Reuters un afflux de nouveaux clients, permettant à l’agence de presse britannique centenaire de devenir un acteur de premier plan outre-Atlantique.

Au cours de ses 36 années de carrière chez Reuters, du stagiaire diplômé au directeur général au siège de l’entreprise, alors situé au 85 Fleet Street à Londres, Nelson a considérablement étendu la portée de l’agence.

Tout en contribuant à transformer l’agence en un géant multimédia international, il a également façonné l’industrie de l’information dans son ensemble, devenant, dans les années 1960, l’un des principaux moteurs de la diffusion instantanée et informatisée de l’information.

Nelson est décédé le 30 avril, le jour de son 97e anniversaire, après une courte maladie, a déclaré sa fille Shivaun à Reuters. Ses funérailles ont eu lieu mardi à Mortlake, à Londres.

Il laisse derrière lui son épouse Helga, leurs enfants Patrick, Paul et Shivaun, ainsi que les enfants de Paul, Emilio, Felix et Alba.

"CON AMORE" Nelson est né à Bromley, alors une ville de la banlieue de Londres, en 1929. Il était le troisième enfant de Thomas Alfred Nelson, un menuisier mobilisé lors des deux guerres mondiales, et de son épouse Dorothy Pretoria Bevan.

La famille s'installa à Londres cinq semaines avant le début du Blitz, le bombardement de la capitale britannique mené pendant des mois par l'Allemagne nazie. Plus tard, une bombe incendiaire tomba à travers le toit de leur maison, mettant le feu au lit de Nelson.

Bien que la guerre ait perturbé la scolarité de Nelson, qui avait surmonté un bégaiement de jeunesse, la détermination de sa mère et son salaire de greffière lui ont permis d’obtenir une place dans une école privée.

Nelson, dont les parents n’avaient pas les moyens de s’offrir un téléphone, a ensuite étudié l’histoire à l’université d’Oxford. Il n’excellait pas dans cette matière, mais l’un de ses tuteurs, le grand historien moderne A. J. P. Taylor, a noté qu’il abordait cette discipline "con amore" — avec amour.

Avide de voyages, Nelson a postulé auprès de trois agences de presse internationales. Reuters l’a embauché comme stagiaire en 1952. Deux ans plus tard, il a pris la tête du bureau de Bangkok, où, en plus d’être reporter et rédacteur, il était chargé de commercialiser les services de l’agence.

Ce fut un premier aperçu de la gestion pour Nelson qui, à l’instar du fondateur de l’agence Paul Julius Reuter avant lui, allait s’illustrer davantage en tant qu’entrepreneur de l’information qu’en tant que journaliste.

LA RÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE DE L’INFORMATION

Gravissant les échelons, il est devenu, à 33 ans, le seul directeur de Comtelburo, le service d'information économique de Reuters. L'année suivante, il a signé un accord permettant à Reuters d'acquérir les droits hors Amérique du Nord sur le produit Stockmaster d'Ultronic.

Jusqu’alors, la diffusion des données financières était une tâche ardue, nécessitant des lignes téléphoniques, des coursiers et le courrier postal. Stockmaster transmettait les derniers cours boursiers à un ordinateur de Reuters à Londres, qui les diffusait ensuite à des clients du monde entier.

"Ce fut la plus grande révolution dans le secteur de l’information depuis l’invention du téléscripteur", a déclaré Nelson.

En 1967, Nelson a été promu au poste de directeur général. Il a rapidement encouragé le développement de Reuter Monitor, qui permettait aux courtiers d’accéder en temps réel aux taux de change des devises sur des terminaux, un outil essentiel à partir du début des années 1970, alors que l’effondrement du système de Bretton Woods bouleversait les marchés des devises.

Les clients se sont rués sur ce service.

En conséquence, les groupes de presse propriétaires de l’agence se sont retrouvés à la tête d’une "mine d’or potentielle", rapportait alors le New York Times.

En juin 1984, Reuters a été cotée à la Bourse de Londres, la société étant évaluée à plus d’un milliard de dollars. Les propriétaires de journaux ont reçu plus de 150 millions de livres sterling (200 millions de dollars) après impôts grâce à la vente de leurs actions, a rapporté la Press Gazette britannique.

Selon "The Price of Truth: The Story of the Reuters Millions", de John Lawrenson et du futur rédacteur en chef du Financial Times Lionel Barber, Reuters ne se serait pas lancé dans l’informatique sans Nelson. S’il n’avait pas pris ce pari précoce, affirment les auteurs, Reuters aurait pu finir par n’être "que le bureau international de la Press Association", l’agence de presse nationale britannique.

"LA GUERRE DES CIEUX NOIRS"

En 1984, Nelson a conclu l’acquisition de la division de photographie internationale de l’agence de presse américaine UPI. L’année suivante, sur sa recommandation, Reuters a acquis le contrôle majoritaire du groupe de films d’actualités Visnews, ce qui lui a permis de disposer d’une gamme complète de services d’information: texte, images et vidéo.

Nelson a pris sa retraite de Reuters le jour de son 60e anniversaire, en 1989, consacrant à nouveau une partie de son temps à l'écriture.

Lors d'un voyage à Varsovie et à Budapest peu après, on lui a expliqué l'importance des stations de radio occidentales, en particulier Radio Free Europe, dans la chute du communisme. Il lui a fallu sept ans pour écrire son livre sur le sujet, "War of the Black Heavens", préfacé par l'ancien président polonais Lech Walesa.

En 1956, envoyé à Karachi pour recueillir des informations sur une manifestation condamnant l’invasion britannique de l’Égypte, Nelson a été accueilli par une pluie de pierres. Il a déclaré avoir échappé de justesse à la mort grâce à son chauffeur, qui l’a mis en sécurité malgré les graves dommages subis par la voiture.

Une cinquantaine d’années plus tard, Nelson a fait don des bénéfices tirés de la vente de ses mémoires à l’organisation caritative pakistanaise SOS Children, en signe de remerciement envers son chauffeur.