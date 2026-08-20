Nebius porte le montant de son émission obligataire à 5 milliards de dollars pour financer des centres de données et une plateforme d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (augmentation du montant de l'émission obligataire)

Le fournisseur de services d’IA dans le cloud Nebius Group NBIS.O a revu à la hausse mercredi le montant de son émission obligataire, le portant de 4,5 milliards à 5 milliards de dollars, afin d’accélérer ses investissements dans les centres de données et les capacités informatiques.

La société, dont le siège est à Amsterdam , prévoit d’émettre des obligations convertibles privées d’une valeur de 3 milliards de dollars à échéance en 2030, ainsi que des obligations d’une valeur de 2 milliards de dollars à échéance en 2034. Elle pourrait également vendre 450 millions de dollars supplémentaires d’obligations à échéance en 2030 et 300 millions de dollars d’obligations à échéance en 2034 si les acheteurs exercent leurs options, a-t-elle précisé.

* Le produit de cette émission servira à étendre la capacité des centres de données, à investir dans la plateforme cloud d’IA « full-stack » de l’entreprise et à acquérir des GPU ainsi que d’autres composants clés nécessaires à sa croissance.

* Nebius a annoncé ce projet d’émission de titres de créance avant l’ouverture des marchés mercredi.

* Parallèlement à cette émission, la société a indiqué qu’elle procéderait séparément à un échange de 800 millions de dollars de dette contre environ 15,8 millions d’actions de classe A avec certains détenteurs d’obligations.

* L'action Nebius a clôturé en baisse de près de 10 % mercredi.

* Nebius a terminé le mois de juin avec 8,04 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, mais a dépensé 5,66 milliards de dollars en immobilisations corporelles et incorporelles au deuxième trimestre, ce qui reflète d’importants investissements dans les centres de données et la capacité de calcul.