 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nebius porte le montant de son émission obligataire à 5 milliards de dollars pour financer des centres de données et une plateforme d'IA
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 05:54
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (augmentation du montant de l'émission obligataire)

Le fournisseur de services d’IA dans le cloud Nebius Group NBIS.O a revu à la hausse mercredi le montant de son émission obligataire, le portant de 4,5 milliards à 5 milliards de dollars, afin d’accélérer ses investissements dans les centres de données et les capacités informatiques.

La société, dont le siège est à Amsterdam , prévoit d’émettre des obligations convertibles privées d’une valeur de 3 milliards de dollars à échéance en 2030, ainsi que des obligations d’une valeur de 2 milliards de dollars à échéance en 2034. Elle pourrait également vendre 450 millions de dollars supplémentaires d’obligations à échéance en 2030 et 300 millions de dollars d’obligations à échéance en 2034 si les acheteurs exercent leurs options, a-t-elle précisé.

* Le produit de cette émission servira à étendre la capacité des centres de données, à investir dans la plateforme cloud d’IA « full-stack » de l’entreprise et à acquérir des GPU ainsi que d’autres composants clés nécessaires à sa croissance.

* Nebius a annoncé ce projet d’émission de titres de créance avant l’ouverture des marchés mercredi.

* Parallèlement à cette émission, la société a indiqué qu’elle procéderait séparément à un échange de 800 millions de dollars de dette contre environ 15,8 millions d’actions de classe A avec certains détenteurs d’obligations.

* L'action Nebius a clôturé en baisse de près de 10 % mercredi.

* Nebius a terminé le mois de juin avec 8,04 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, mais a dépensé 5,66 milliards de dollars en immobilisations corporelles et incorporelles au deuxième trimestre, ce qui reflète d’importants investissements dans les centres de données et la capacité de calcul.

Valeurs associées

NEBIUS GROUP RG-A
223,9000 USD NASDAQ -9,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,123 -6,82%
HAFFNER ENERGY
0,559 -12,79%
CAC 40
8 479,87 -0,26%
VALNEVA
3,051 +5,21%
Pétrole Brent
94,02 +2,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank