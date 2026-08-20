Etats-Unis: Les responsables de la Fed encore plus préoccupés en juillet par l'inflation

Le logo de la Réserve fédérale des Etats-Unis

Les préoccupations à ‌propos de l'inflation se sont renforcées dans les rangs de ​la Réserve fédérale américaine (Fed) au cours de sa réunion de politique monétaire en juillet, montre le compte-rendu de la réunion publié ​mercredi, "plusieurs" responsables se disant prêts à relever les taux d'intérêt.

D'après les 'minutes' de la ​réunion des 28-29 juillet, de "nombreux" responsables ⁠de la banque centrale américaine ont noté qu'une hausse ‌des coûts d'emprunt serait nécessaire si l'inflation ne se rapprochait pas de l'objectif de 2%.

Les participants favorables ​à une hausse ‌des taux ont souligné que "les pressions sur les ⁠prix apparaissent généralisées" et "jugé que le comité (de la Fed) devrait adopter une politique monétaire plus stricte pour répondre à son engagement ⁠de protéger la ‌stabilité des prix et à son objectif de ⁠plein emploi sur une base durable", est-il écrit.

A défaut, ‌ont mis en avant ces responsables de la Fed, ⁠planera le risque d'une "séquence plus abrupte et potentiellement ⁠plus coûteuse de ‌resserrement monétaire à un moment ultérieur".

Si trois responsables de la ​Réserve fédérale se sont prononcés ‌le mois dernier en faveur d'une hausse des taux de 25 points de base, ​l'institution a décidé à l'issue de sa réunion de ne pas modifier ses taux.

Toutefois, montre le compte-rendu, de "nombreux" ⁠participants sont convenus qu'un "resserrement de la politique monétaire sera vraisemblablement nécessaire si l'inflation ne venait pas à décliner".

Il s'agissait de la deuxième réunion présidée par Kevin Warsh, le nouveau patron de la banque centrale américaine.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian; édité par ​Benoit Van Overstraeten)