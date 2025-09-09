Nebius : envolée en vue grâce à Microsoft

(AOF) - Le groupe Nebius devrait flamber à Wall Street après avoir signé un accord cadre d'un montant de 17,4 milliards de dollars sur 5 ans avec Microsoft . Il fournira au groupe informatique l'accès à une capacité d'infrastructure GPU dédiée, en plusieurs tranches en 2025 et 2026. Microsoft pourrait également acquérir des services et/ou des capacités supplémentaires dans le cadre de l'accord, ce qui valoriserait le contrat à environ 19,4 milliards de dollars.

Nebius prévoit de financer les dépenses d'investissement liées au contrat grâce à une combinaison de flux de trésorerie provenant de la transaction et à l'émission à court terme d'une dette garantie par le contrat, à des conditions améliorées par la qualité de crédit de la contrepartie.

La société évalue également un certain nombre d'options de financement supplémentaires afin de permettre une croissance nettement plus rapide que prévu initialement et informera le marché de sa stratégie de financement en temps voulu.