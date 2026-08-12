Nebius dépasse les prévisions alors que les clients se précipitent pour s'assurer une puissance de calcul dédiée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nebius a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires du deuxième trimestre, ce qui a fait grimper son cours de plus de 20 %

* La valeur des contrats de cloud IA a presque quadruplé, avec quatre contrats d'une valeur moyenne supérieure à 1 milliard de dollars chacun

* Nebius a relevé son objectif de puissance pour 2026 et a indiqué qu'il pourrait vendre la totalité de la capacité prévue pour 2027 aux conditions actuelles.

(Mise à jour avec les commentaires des analystes) par Rashika Singh

Nebius NBIS.O a dépassé mercredi les estimations de chiffre d’affaires trimestriel, la demande en plein essor pour les infrastructures d’IA lui ayant permis de décrocher des contrats plus importants et d’augmenter ses prix, ce qui a fait grimper de plus de 20 % le cours de l’action de cette entreprise de cloud computing.

Ces résultats ont été publiés au lendemain de la révision à la hausse des prévisions annuelles de son principal concurrent, CoreWeave CRWV.O , les actions des sociétés d’infrastructures d’IA progressant globalement, les solides résultats des deux entreprises ayant renforcé les attentes des investisseurs selon lesquelles la demande en capacité de calcul pour l’IA continue de dépasser l’offre.

Le chiffre d’affaires de la division cloud IA, pilier de Nebius, a été multiplié par près de six, propulsant le chiffre d’affaires global à 582,3 millions de dollars au deuxième trimestre clos en juin, dépassant ainsi les estimations de 572,75 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Nebius transforme cette demande croissante en « croissance contractuelle et rentable », a déclaré son directeur général, Arkady Volozh.

Ce fournisseur de cloud IA, qui s’appuie sur Nvidia

NVDA.O , a signé quatre contrats de cloud IA d’une valeur moyenne supérieure à 1 milliard de dollars chacun, la valeur totale des contrats ayant presque quadruplé et celle des contrats avec de nouveaux clients ayant été multipliée par plus de neuf.

Interrogé sur la concurrence croissante de nouveaux acteurs tels que xAI, le directeur général Volozh a répondu que la demande en calcul d'IA restait bien supérieure à l’offre et que Nebius pourrait vendre l’intégralité de sa capacité prévue pour 2027 aux conditions actuelles.

Jacob Bourne, analyste chez Emarketer, a reconnu que la demande en capacité de cloud IA continuait de grimper en flèche malgré une concurrence qui s’intensifie, mais a ajouté: "La question la plus importante est de savoir dans quelle mesure cette demande s’avérera diversifiée et durable au-delà du secteur de l’IA lui-même."

Les dépenses d’investissement ont totalisé environ 5,7 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 4,7 milliards de dollars, selon Visible Alpha, Nebius ayant continué à investir massivement dans les GPU et l’extension de ses centres de données.

Les contrats de cloud IA signés au cours du trimestre, dont la valeur annuelle dépasse 20 millions de dollars par mégawatt, devraient entrer en service à la fin du quatrième trimestre, a indiqué la société.

Elle a relevé son objectif de puissance sous contrat pour 2026 à 5 gigawatts, contre plus de 4 gigawatts auparavant, et prévoit de déployer plus de 1 GW de capacité par an à partir de 2027, soit suffisamment d’électricité pour alimenter environ 750 000 foyers américains.

La société prévoit plus de 9 milliards de dollars de paiements anticipés de la part de ses clients cette année et a déclaré disposer de plus de 40 milliards de dollars d’engagements de la part de ses clients.