Nebius dépasse les attentes grâce à l'envolée de la demande pour les infrastructures d'IA

Nebius a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au deuxième trimestre, soutenu par une demande de capacités de calcul pour l'intelligence artificielle qui continue de dépasser l'offre. Le groupe multiplie les contrats de grande ampleur, relève ses ambitions de capacité et poursuit des investissements massifs dans ses infrastructures. Son action affiche actuellement une progression de plus de 20%.

Le chiffre d'affaires de Nebius a atteint 582,3 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 572,75 millions attendus, tandis que les revenus de son activité principale de cloud pour l'IA ont presque été multipliés par six. Le groupe a signé quatre contrats représentant chacun plus de 1 milliard de dollars en moyenne. La valeur totale des accords a presque quadruplé sur un trimestre et celle des contrats conclus avec de nouveaux clients a été multipliée par plus de neuf.

Cette croissance s'accompagne d'investissements considérables dans les processeurs graphiques et les centres de données. Les dépenses d'investissement ont atteint environ 5,7 milliards de dollars sur le trimestre, contre 4,7 milliards anticipés. Nebius affirme que l'arrivée de nouveaux concurrents, dont xAI, ne modifie pas ses perspectives et estime pouvoir commercialiser l'intégralité des capacités prévues pour 2027 aux conditions actuelles. Les nouveaux contrats de cloud, valorisés à plus de 20 millions de dollars par mégawatt et par an, devraient commencer à entrer en service vers la fin du quatrième trimestre.

Nebius a relevé son objectif de puissance contractualisée à 5 gigawatts d'ici fin 2026, contre plus de 4 gigawatts auparavant, et prévoit d'ajouter plus de 1 GW de capacités par an à partir de 2027. Le groupe anticipe également plus de 9 milliards de dollars de paiements anticipés de ses clients cette année et revendique plus de 40 milliards de dollars d'engagements. Ces résultats, publiés après le relèvement des prévisions de CoreWeave, renforcent les anticipations d'une demande durablement supérieure aux capacités disponibles sur le marché des infrastructures d'IA.