Nebius bondit alors que la société signe un accord d'infrastructure d'IA de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de Nebius Group NBIS.O ont bondi de 46,9 % à 94,14 $ avant la fermeture des marchés

** La société a déclaré qu'elle fournira à Microsoft

MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars, sur une période de cinq ans

** La société fournira à MSFT l'accès à une capacité d'infrastructure GPU dédiée à partir de son nouveau centre de données à Vineland, New Jersey, à partir de la fin de l'année

** Les analystes de D.A.Davidson notent qu'en tirant parti de l'expertise de gestion des sociétés néocloud telles que NBIS, MSFT peut satisfaire la demande plus rapidement

** L'action NBIS a augmenté d'environ 131 % depuis le début de l'année