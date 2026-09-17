Nebius augmente une nouvelle fois les tarifs de ses services d'IA dans le cloud alors que la demande en puissance de calcul s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du code de packaging multimédia)

Le fournisseur de services cloud Nebius NBIS.O a annoncé jeudi qu'il allait augmenter les tarifs de location à la consommation de certaines puces Nvidia

NVDA.O à compter du 1er octobre, ce qui marque la deuxième hausse de prix de l'entreprise en trois mois.

La demande en puissance de calcul pour l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA est en forte hausse; son concurrent CoreWeave a indiqué plus tôt dans la journée qu'il signait des contrats à des prix plus élevés .

Voici quelques détails:

* Les tarifs de certains processeurs graphiques Nvidia augmenteront de 17% à 21%.

* Les tarifs à la demande de certains processeurs, fabriqués par AMD et Intel, ainsi que ceux des offres de mémoire, ont également été revus à la hausse.

* Les prix de certaines instances « CPU only » augmenteront de 25% et ceux des offres de mémoire d’environ 41%, a indiqué la société.

* La société de néocloud basée à Amsterdam a précisé que les clients réservant des clusters à grande échelle pour plusieurs mois peuvent bénéficier de remises sur engagement.

* Les hausses de prix de Nebius font suite à un trimestre de croissance rapide dans son activité de cloud IA, l’entreprise ayant signé quatre contrats clients d’une valeur moyenne supérieure à 1 milliard de dollars chacun.

* Les entreprises de néocloud telles que Nebius louent les puces haute performance et l’infrastructure de centres de données nécessaires aux modèles d’IA.