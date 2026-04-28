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NCI : Brendan Gianoncelli renforce le fonds de dette privée
information fournie par AOF 28/04/2026 à 15:59

(AOF) - NCI, acteur du capital investissement en région, annonce l’arrivée de Brendan Gianoncelli en tant que chargé d’affaires au sein de son bureau de Rennes, afin de contribuer au déploiement de son activité de dette privée. Basé à Rennes, Brendan Gianoncelli rejoint NCI pour accompagner le déploiement du fonds de dette privée "NCI Dette Privée 1", dont le premier closing a été réalisé en janvier 2026.

Classé Article 8 SFDR, le fonds adopte une stratégie de déploiement régional couvrant les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Dans ce cadre, les entreprises accompagnées seront suivies selon trois indicateurs clés : la dynamique de création d'emplois en région, la décarbonation des activités et le partage de la valeur.

Les financements proposés prendront la forme de dette senior ou junior, pour des montants compris entre 3 et 7 millions d'euros, remboursables in fine avec une durée maximale de huit ans. Cette solution permet aux dirigeants de disposer de ressources financières adaptées pour mener des opérations de réorganisation capitalistique ou financer leurs projets de développement, sans dilution du capital ni modification de la gouvernance. Piloté par Antoine Léandri, "NCI Dette Privée 1" vise une taille de 100 MEUR à horizon 2027.

Agé de 37 ans, il bénéficie de treize ans d'expérience dans le financement des entreprises. Diplômé de l'ISC Paris, il intègre BNP Paribas en 2013 pour accompagner des PME, ETI et grandes entreprises du bassin francilien sur des opérations de financements structurés.

En 2021, il rejoint Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels à Rennes, en tant que chargé d'affaires financements spécialisés. Au cours de ces expériences, il a mis en place en tant qu'arrangeur des dettes LBO ou mezzanines et acquis une connaissance fine des tissus économiques régionaux.

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