NBCUniversal va se séparer de Comcast dans le cadre du dernier remaniement du secteur des médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cavanagh prendra la tête de NBCUniversal, tandis que l'ancien directeur financier Angelakis reprendra ses fonctions de directeur général de Comcast

* Brian Roberts continuera à jouer un rôle actif au sein des deux sociétés; NBCUniversal conserve son système d'actions à deux catégories

* Les analystes considèrent NBCUniversal comme une cible potentielle de rachat

(Ajout d’informations issues de la conférence téléphonique avec les analystes et de contexte; mise à jour de l’évolution du cours de l’action) par Aditya Soni et Anhata Rooprai

Comcast CMCSA.O va se scinder en deux sociétés cotées en bourse via une scission de NBCUniversal et de Sky, séparant ainsi sa branche haut débit, source de liquidités, de son activité médias et divertissement, soumise à la pression des concurrents du streaming et à la consolidation du secteur.

L'action de la société a progressé de près de 8 % lundi. Le titre a connu une période difficile, reculant de plus de 17 % cette année jusqu'à la clôture de vendredi, après deux baisses annuelles consécutives.

La scission proposée donnera naissance à une société articulée autour de la branche de Comcast dédiée au câble, au sans-fil et aux services aux entreprises, et à une autre articulée autour des parcs à thème Universal, des studios de cinéma et de télévision, de NBC, de Peacock et de l’activité médiatique européenne Sky.

Cette opération met fin à 15 ans de consolidation au sein de l’entreprise, qui avait réuni les activités de contenu et de distribution – toutes deux mises à rude épreuve par l’essor rapide du streaming – et ouvre la voie à de nouvelles opérations pour les deux entités.

Elle modifie également l’héritage du directeur général de Comcast, Brian Roberts, qui avait pris d’assaut le monde des médias en 2011 en rachetant NBCUniversal dans le cadre d’une opération qui valorisait le géant du divertissement à près de 40 milliards de dollars.

Depuis lors, le phénomène du « cord-cutting » (abandon du câble) a érodé les bénéfices des activités de télévision par câble des acteurs traditionnels des médias, les contraignant à rechercher des économies d’échelle pour mieux rivaliser avec le géant du streaming Netflix NFLX.O . Paramount PSKY.O a remporté en février la guerre des enchères pour Warner Bros Discovery WBD.O grâce à une offre de 110 milliards de dollars, visant à créer un géant du secteur.

Comcast, dont une grande partie des flux de trésorerie provient du câble, perd également des clients haut débit au profit des offres de téléphonie mobile fixe proposées par des opérateurs américains tels que T-Mobile TMUS.O et Verizon

VZ.N , ainsi qu’au profit de concurrents de la fibre optique qui déploient leurs réseaux de manière agressive.

« L’opération que nous annonçons permettra d’adopter une approche de gestion plus entrepreneuriale et ouvrira une multitude de nouvelles opportunités pour chacune des entreprises », a déclaré Roberts.

Roberts, dont le père Ralph a fondé Comcast en 1963, restera « activement impliqué » dans la direction des deux sociétés après la scission. Il contrôle environ un tiers des droits de vote de Comcast grâce à des actions à droit de vote privilégié, une emprise qui devrait se maintenir puisque NBCUniversal conservera la même structure à deux catégories d’actions.

CETTE OPÉRATION POURRAIT FAIRE DE NBCU UNE CIBLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Mike Cavanagh, co-directeur général de Comcast, dirigera la nouvelle NBCUniversal, tandis que Michael Angelakis, ancien directeur financier, reviendra à la tête de Comcast en tant que directeur général, après avoir initialement rejoint l’entreprise en tant que conseiller stratégique avant la scission.

Les actionnaires du géant du câble et des médias détiendront des actions dans les deux sociétés une fois la scission exonérée d’impôt finalisée, ce qui devrait intervenir d’ici un an.

Comcast conservera une participation pouvant aller jusqu’à 19,9 % dans NBCUniversal pendant un an maximum après la scission, qu’il prévoit de monétiser au fil du temps.

Comcast organisera une réunion avec ses employés à 13 h (heure de l’Est) pour discuter de la scission, selon une note interne consultée par Reuters.

Les actions des concurrents du secteur des télécommunications, Verizon, AT&T T.N et T-Mobile, ont toutes reculé de 3,9 % à 5,8 %, tandis que celles du câblo-opérateur Charter Communications CHTR.O ont progressé de 11,2 %.

Selon les analystes, cette décision pourrait faire de NBCUniversal une cible de rachat attractive, en particulier pour Netflix après sa défaite dans la guerre des enchères pour Warner Bros, même si tout accord dépendra probablement de la manière dont Comcast gérera sa dette de plus de 90 milliards de dollars.

« NBCU finira par devenir une cible de fusion-acquisition. Netflix serait probablement intéressé par le studio », a déclaré Ross Benes, analyste senior chez eMarketer.

« Mais je ne m’attends pas à ce qu’ils fassent une offre sur l’ensemble du groupe médiatique, et on ne sait pas si NBCU serait disposé à procéder à une nouvelle scission pour séparer le studio du reste de ses activités médiatiques. »

Les dirigeants de Comcast ont toutefois minimisé la perspective d’une fusion-acquisition lors d’une conférence téléphonique organisée pour discuter de cette décision, affirmant: « Absolument pas. »

« C’est la bonne décision pour placer chaque entreprise dans la position la plus solide possible afin de créer de la valeur, de monétiser pleinement ses actifs et de poursuivre de manière dynamique ses propres stratégies de croissance organique. »

L'activité de production cinématographique de Comcast comprend Universal Pictures, DreamWorks Animation et Focus Features, et abrite des franchises à succès telles que « Fast & Furious », « Jurassic World » et « Moi, moche et méchant ». Elle a généré 11,29 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, soit environ 9 % du total.

L’activité médias, qui comprend NBC et Peacock, a représenté 21 % du chiffre d’affaires avec 27,09 milliards de dollars de ventes en 2025, tandis que les parcs d’attractions ont généré 9,84 milliards de dollars supplémentaires.

Le secteur de la connectivité, qui constituera le cœur de Comcast après la scission, a généré 70,7 milliards de dollars l’année dernière, soit plus de la moitié du chiffre d’affaires total.

DERNIER GRAND DÉMANTÈLEMENT DES FUSIONS ENTRE TÉLÉCOMS ET MÉDIAS

Comcast a récemment finalisé la scission de certains réseaux de télévision par câble, notamment CNBC et USA Network, au profit de Versant Media VSNT.O , dont les actions ont commencé à être cotées au Nasdaq en début d’année.

Cette dernière initiative marque l’un des derniers grands démantèlements des fusions entre télécommunications et médias, un pari qui avait gagné en popularité dans les années 2010 alors que les opérateurs se précipitaient pour associer distribution et contenu.

Comcast a lui-même mené la charge en rachetant NBCUniversal à General Electric. AT&T a tenté de voir encore plus grand, en dépensant 49 milliards de dollars pour acquérir DirecTV en 2015 et 85 milliards de dollars pour Time Warner en 2018, avant de céder WarnerMedia en 2022 et de se séparer de DirecTV d’ici 2025.

« La connectivité et les médias n’évoluent plus naturellement au même rythme », a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

« Cela semble être une décision judicieuse, mais c’est aussi le signe de la pression considérable qui pèse sur les groupes médiatiques traditionnels pour qu’ils simplifient leurs structures, se consolident et démontrent d’où proviendra leur croissance future. »