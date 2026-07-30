 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NBCUniversal nomme Christopher Halpin au poste de directeur financier en vue de sa scission d'avec Comcast
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 23:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NBCUniversal a nommé jeudi Christopher Halpin, issu de l'extérieur, au poste de directeur financier, alors que le groupe s'apprête à se séparer de l'activité câble et haut débit de Comcast CMCSA.O pour devenir une société cotée indépendante.

Comcast a annoncé le mois dernier son intention de scinder NBCUniversal et Sky , mettant ainsi fin à 15 ans de consolidation alors que les médias traditionnels sont confrontés à la concurrence des plateformes de streaming et que les opérations de fusion-acquisition s'accélèrent dans le secteur.

Voici quelques détails:

* M. Halpin rejoindra la société après avoir travaillé chez People Incorporated PPLI.O , anciennement IAC, où il occupait les fonctions de directeur des opérations et de directeur financier.

* Auparavant, il a passé près d’une décennie au sein de la Ligue nationale de football américain (NFL), où il était récemment en charge des activités numériques, des paris sportifs, des données et de l’expansion internationale.

* L'actuel directeur financier de NBCUniversal, Randy Culbertson, occupera un nouveau poste au sein de l'entreprise, qui sera annoncé dans les semaines à venir.

* M. Halpin rendra compte à Mike Cavanagh, co-directeur général de Comcast, qui devrait devenir directeur général de NBCUniversal une fois la scission finalisée.

Valeurs associées

COMCAST
23,6700 USD NASDAQ -3,82%
IAC
43,5500 USD NASDAQ +3,10%
PEOPLE
41,4500 USD NASDAQ -1,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,42 -1,42%
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
Or
4 110,41 +0,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank