NBCUniversal nomme Christopher Halpin au poste de directeur financier en vue de sa scission d'avec Comcast

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NBCUniversal a nommé jeudi Christopher Halpin, issu de l'extérieur, au poste de directeur financier, alors que le groupe s'apprête à se séparer de l'activité câble et haut débit de Comcast CMCSA.O pour devenir une société cotée indépendante.

Comcast a annoncé le mois dernier son intention de scinder NBCUniversal et Sky , mettant ainsi fin à 15 ans de consolidation alors que les médias traditionnels sont confrontés à la concurrence des plateformes de streaming et que les opérations de fusion-acquisition s'accélèrent dans le secteur.

Voici quelques détails:

* M. Halpin rejoindra la société après avoir travaillé chez People Incorporated PPLI.O , anciennement IAC, où il occupait les fonctions de directeur des opérations et de directeur financier.

* Auparavant, il a passé près d’une décennie au sein de la Ligue nationale de football américain (NFL), où il était récemment en charge des activités numériques, des paris sportifs, des données et de l’expansion internationale.

* L'actuel directeur financier de NBCUniversal, Randy Culbertson, occupera un nouveau poste au sein de l'entreprise, qui sera annoncé dans les semaines à venir.

* M. Halpin rendra compte à Mike Cavanagh, co-directeur général de Comcast, qui devrait devenir directeur général de NBCUniversal une fois la scission finalisée.